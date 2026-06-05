Xuồng không người lái phát nổ tại cảng của Romania. Video: RT

Theo đài RT và truyền thông Romania, chiếc xuồng không người lái được phát hiện trong cảng Constanta, cách nhà ga dầu mỏ vài trăm mét. Xuồng này được cho đã chở chất nổ và bị mắc kẹt trong hàng rào chống ô nhiễm trước khi phát nổ. Vị trí xảy ra vụ việc gần trụ sở Cơ quan cứu hộ người trên biển của Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết phương tiện không người lái tự phát nổ vào khoảng 10h30 ngày 5/6 và không gây thương vong. Chính quyền Romania đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ trong khi kiểm tra xuồng.

Bộ Quốc phòng Romania tuyên bố phương tiện không người lái đó không phải của quân đội Romania và không tham gia vào các cuộc tập trận gần đây ở Biển Đen. Nhà chức trách địa phương mô tả đây là "loại được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine".

Truyền thông địa phương sau đó đưa tin 3 chiếc xuồng không người lái khác đã phát nổ. Trong đó, một chiếc nổ tung gần cảng Constanta và hai chiếc nữa phát nổ trong vùng biển Ukraine. Tỉnh trưởng Constanta Adrian Picoiu nói với trang tin News.ro rằng các phương tiện trên có nguồn gốc từ Ukraine.

Theo Sandu Mateiu, một chỉ huy của Romania, xuồng không người lái phát nổ tại cảng Constanta giống chiếc MAGURA V5 mà tình báo quân sự Ukraine sử dụng. Loại này có thể mang theo hàng trăm kg thuốc nổ, di chuyển quãng đường dài và thường hoạt động theo nhóm.

Đại sứ quán Nga tại Romania đã lên tiếng về vụ việc trên, nhấn mạnh xuồng không người lái phát nổ thuộc Ukraine, được các lực lượng Kiev dùng để chống lại tàu thuyền dân sự, gây đe dọa đối với an ninh hàng hải ở Biển Đen.