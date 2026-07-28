Theo hãng tin TASS, Đại sứ quán Nga tại Bucharest ngày 27/7 đã ra thông cáo phản đối việc Romania triệu tập Đại sứ Vladimir Lipaev và trục xuất một nhân viên của đại sứ quán.

"Những cáo buộc của Romania về việc UAV của Nga xâm phạm không phận là vô căn cứ. Không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh các UAV đó thuộc về Nga. Việc Bucharest trục xuất một nhân viên Đại sứ quán Nga là không thể chấp nhận được và Moscow sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Đại sứ Nga tại Romania Vladimir Lipaev. Ảnh: TASS

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Romania không nên tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với Moscow hoặc để lực lượng phòng không tiến hành các hoạt động vượt biên giới, bởi điều này sẽ đồng nghĩa với việc "Romania trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine".

"Khu vực Nga tiến hành tập kích bằng UAV là các khu vực được NATO sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Chúng tôi đã lưu ý với Romania rằng mọi động thái hỗ trợ chính quyền Kiev sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài và gây thêm thương vong", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập Đại sứ Nga Lipaev tới để tham vấn về các vụ xâm phạm không phận Romania lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian từ ngày 24 - 26/7, khi quân đội Romania bắn hạ 3 UAV bay trái phép vào lãnh thổ nước này. Bên cạnh đó, Bucharest cũng ra công hàm yêu cầu một nhà ngoại giao Nga rời khỏi Romania trong vòng 5 ngày, đồng thời triệu hồi đại sứ tại Moscow về nước để tham vấn.