Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, khi yếu tố pháp lý, tiến độ và giá trị thực trở thành tiêu chí then chốt, một số doanh nghiệp đang dần lộ diện với cách làm khác biệt. Và T&T Group của bầu Hiển là một trong số đó. Không rầm rộ khởi công hay ra mắt ồn ào, điều mà ít người biết đó là việc doanh nghiệp đang đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên khắp nước, với một điểm chung: chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và chuẩn bị đồng loạt ra mắt thị trường với nhiều dòng sản phẩm đa dạng.

Đại đô thị T&T City Millennia có quy mô lên tới 267ha

Chiến lược “chuẩn bị kỹ”

Để tối ưu dòng tiền, bầu Hiển và T&T Group lựa chọn một hướng đi có phần lặng lẽ và khác biệt: tích lũy quỹ dự án, hoàn thiện pháp lý và hạ tầng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Quỹ phát triển BĐS của T&T Group hiện trải dài tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Không chỉ hiện diện ở các đô thị lớn, T&T Group còn mở rộng mạnh về các địa bàn giàu tiềm năng và dư địa tăng trưởng như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hay các khu vực đô thị vệ tinh quanh TP.HCM và Hà Nội - những nơi đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sự dịch chuyển của hạ tầng và dòng vốn đầu tư.

Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) được trao giải Dự án đáng sống 2024

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào quy mô quỹ đất sẽ chưa phản ánh đầy đủ cách làm BĐS của T&T Group, mà điểm cốt lõi lại đang nằm ở phương thức triển khai. Thay vì phát triển nóng và ồ ạt, vội vã đưa sản phẩm ra thị trường ngay giai đoạn đầu hay mở bán sớm, T&T Group theo đuổi triết lý “chuẩn bị kỹ” bằng việc hoàn thiện đồng bộ các yếu tố được đánh giá là nền tảng của một dự án BĐS: từ pháp lý, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan… cho đến định hình không gian đô thị, hệ tiện ích và thậm chí là cả kết nối hạ tầng khu vực.

Minh chứng điển hình nhất chính là dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) - dự án BĐS đầu tiên của T&T ở khu vực ĐBSCL. Nhận danh hiệu “Dự án đáng sống 2024” ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 500 căn biệt thự, nhà ở liền kế, shophouse, dự án trở thành công trình mang tính biểu tượng tại địa phương khi hình thành nên tuyến phố đi bộ thành phố Vĩnh Long.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cách làm của bầu Hiển là một lựa chọn không hề phổ biến, bởi nó đòi hỏi nguồn lực tài chính phải thật vững mạnh để không phụ thuộc vào dòng tiền huy động sớm từ khách hàng. Đồng thời, cách làm này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dự án, khi mọi yếu tố từ pháp lý, thiết kế đến thi công đều phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu.

“Tại T&T Group, chúng tôi không đo lường thành công bằng số lượng lễ khởi công rầm rộ hay những con số tăng trưởng nóng trên bề mặt. Chúng tôi kiên định theo đuổi tinh thần “đã nói là làm, làm là phải ra sản phẩm”, coi đó là trách nhiệm, tâm huyết và bảo chứng cho uy tín của doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang từng chia sẻ.

Những “phần chìm” tạo nền móng bền vững

Thực tế cho thấy, việc tiến độ thi công của một số dự án đôi khi kéo dài xuất phát từ lựa chọn có chủ đích của chủ đầu tư. Theo đại diện T&T Group, Tập đoàn đặt mục tiêu “Kiến tạo giá trị trường tồn” cao hơn các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, sẵn sàng dành thêm thời gian cho các khâu nền tảng như xử lý nền móng, hoàn thiện hạ tầng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe ngay từ đầu.

Tại các dự án ven sông hoặc vùng có địa chất phức tạp như Vĩnh Long, Sa Đéc hay Long An, T&T Group đặc biệt chú trọng đến tỉ lệ chống lún và sự bền vững của kết cấu. Việc bắt tay với những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng như Newtecons hay Delta - những đơn vị có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình cao tầng và đại đô thị là minh chứng rõ nét cho quyết tâm bảo chứng chất lượng của chủ đầu tư.

Đáng chú ý, hầu hết các dự án của T&T đều được triển khai dựa trên công nghệ B.I.M (Building Information Modeling) để quản lý vòng đời công trình, giúp tối ưu hóa thiết kế và kiểm soát chất lượng xây dựng đến từng chi tiết nhỏ.

Chính nền tảng vững vàng từ hệ sinh thái đa ngành của T&T Group đã cho phép tập đoàn này không chịu áp lực phát triển ngắn hạn, từ đó dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và “thổi hồn” vào từng công trình. Thay vì các mẫu khu đô thị rập khuôn, doanh nghiệp của bầu Hiển theo đuổi triết lý “Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam”, trong đó các xu hướng kiến trúc và quy hoạch hiện đại được chọn lọc, gắn kết hài hòa với điều kiện tự nhiên, văn hóa và lối sống bản địa từng vùng miền.

Tiêu biểu như dự án Khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long với triết lý “Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam” được T&T Group thể hiện rõ nét ngay từ cách lựa chọn phong cách kiến trúc và quy hoạch không gian đô thị. Quy mô 11,53ha, địa thế 3 mặt giáp sông đem đến dự án sự kết hợp giao thoa giữa đặc trưng cảnh quan sông nước cùng văn hóa miệt vườn của khu vực ĐBSCL và ý tưởng Phố ven đầm Everglades, Floria.

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý của dự án là khách sạn cao cấp Hilton Garden Inn Vĩnh Long - công trình độc đáo được lấy cảm hứng từ làng nghề gạch gốm Măng Thít nằm bên cạnh dòng sông Cổ Chiên trong xanh, thơ mộng. Dự kiến Hilton Garden Inn Vĩnh Long sẽ khai trương và đi vào vận hành từ tháng 9/2027.

Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ của T&T tại Long Xuyên (An Giang)

Không áp dụng một mô típ thiết kế đồng nhất, T&T Group tiếp cận mỗi dự án như một “bài toán riêng”. Với Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ của T&T tại Long Xuyên (An Giang), dự án được lấy cảm hứng từ các quảng trường nổi tiếng châu Âu như Prague (CH Czech) hay Lisbon (Bồ Đào Nha) kết hợp văn hóa miệt vườn, đặc trưng sông nước thông qua hình ảnh chợ nổi miền Tây, với ý tưởng trở thành “Phố châu Âu hoa lệ bên dòng Hậu Giang”. Công trình điểm nhấn chính là quảng trường trung tâm với biểu tượng hoa sen và khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên cao 25 tầng được lấy cảm hứng từ huyền thoại núi Cấm - trái tim của vùng Thất Sơn kết hợp với thác nước Otuksa chảy từ động Thủy Liêm trên đỉnh núi Thiên Cấm Sơn.

Sẵn sàng cho một lời khẳng định

Khi pháp lý sạch sẽ, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, công nghệ thi công bền vững và bản sắc riêng cho từng dự án, những quỹ hàng khổng lồ đã hoàn thiện và đang chuẩn bị sẵn sàng ra mắt tới đây hứa hẹn sẽ tạo thành những con sóng lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Công trình điểm nhấn tại dự án T&T An Giang - Khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên cao 25 tầng dự kiến khai trương vào tháng 9/2027.

Tọa lạc tại cửa ngõ Nam TP.HCM, đại đô thị T&T City Millennia là đại diện tiêu biểu nhất cho tầm vóc và khát vọng kiến tạo di sản của T&T Group tại khu vực phía Nam. Với quy mô lên tới 267 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, siêu dự án này không chỉ đơn thuần là một khu đô thị, mà hướng mình trở thành "thành phố trong lòng thành phố", một trung tâm văn hóa - giải trí mới tại cửa ngõ Nam TP.HCM.

Với gần 8.000 sản phẩm đa dạng từ shophouse, nhà phố liền kề đến biệt thự đơn lập, song lập và căn hộ cao tầng, T&T City Millennia được chia làm 4 giai đoạn phát triển, mỗi phân khu tại đây đều được quy hoạch bài bản để trở thành hệ sinh thái "all-in-one" hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế đến mua sắm, giải trí đẳng cấp quốc tế.

T&T City Millennia là minh chứng đanh thép cho chiến lược "Làm thật - Giá trị thật" của T&T Group. Sự đầu tư bài bản này đã mang lại kết quả bùng nổ ngay khi sản phẩm vừa ra mắt. Tại buổi lễ mở bán chính thức vào tháng 10/2025, 100% giỏ hàng đã được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ.

Gần hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực BĐS, T&T Group không chỉ đơn thuần kể những câu chuyện về những con số héc-ta hay lợi nhuận thương mại, mà là chiến lược "đường dài" nhằm đánh thức những tiềm năng chưa được khai mở của các vùng đất hứa.

Nhìn về tương lai, khi những suy nghĩ về "sự âm thầm” dần được thay thế bằng hình ảnh các công trình biểu tượng hiện hữu từ miền núi phía Bắc đến tận cùng sông nước miền Tây, T&T Group đang tạo vị thế khác biệt khi chọn kiến tạo những công trình khác biệt.

“Triết lý “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” là kim chỉ nam để mỗi công trình của T&T đều trở thành di sản cho thế hệ tương lai”, đại diện T&T Group khẳng định.

(Nguồn: T&T Group)