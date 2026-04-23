Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Hà Nội, dự án nằm tại các ô đất CT01-02 và CT07 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01-02 gồm 265 căn hộ, trong đó 159 căn được mở bán. Diện tích dao động từ 54,53m2 đến 66,53m2, mức giá gần 15,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng.

Trong khi đó, khu CT07 có tổng cộng 215 căn hộ, trong đó 123 căn để bán, diện tích từ 34,86m2 đến 69,25m2. Giá bán tại đây là 15,77 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà bắt đầu từ quý III/2026. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2027.

Việc xuất hiện dự án có giá hơn 15 triệu đồng/m2 được xem là điểm sáng trên thị trường nhà ở xã hội Hà Nội. Bởi, từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt dự án mới được khởi công nhưng mặt bằng giá lại có xu hướng tăng rõ rệt.

Nếu cách đây khoảng 3 năm, giá nhà ở xã hội phổ biến dưới 20 triệu đồng/m2 thì hiện đã vượt mốc 30 triệu đồng/m2. Thậm chí, dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) đang có giá cao nhất là hơn 32 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì)

Trước sức hút của phân khúc này, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra cảnh báo nhằm hạn chế tình trạng trục lợi, đầu cơ. Cơ quan này khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định đối với nhà ở xã hội, cũng như không nộp hồ sơ đăng ký mua tại các địa điểm không chính thức hoặc không được chủ đầu tư công bố trên website của Sở.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, chủ đầu tư chỉ được phép huy động vốn hoặc nhận tiền ứng trước từ khách hàng khi dự án đã đủ điều kiện pháp lý.