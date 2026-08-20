Từ mở rộng độ phủ đến khai thác chiều sâu

Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực. Tháng 7/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,5% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng tăng 13,1%. Tuy nhiên, nhìn vào 6 tháng đầu năm, mức tăng sau khi loại trừ yếu tố giá đạt 7,3%, cho thấy sức mua thực tế cải thiện nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng theo giá hiện hành.

Trong bối cảnh đó, Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý II/2026 tăng 14,2%, sản lượng tăng gần 10%.

Một trong những động lực tăng trưởng của MCH đến từ sự phục hồi của kênh phân phối truyền thống và chiến lược Retail Supreme. Trong quý II/2026, kênh phân phối truyền thống (GT) tăng 10,6% so với cùng kỳ, tiếp nối đà phục hồi từ quý I. Với khoảng 550.000 điểm bán đang hoạt động, trọng tâm của MCH đang chuyển từ mở rộng độ phủ sang nâng cao hiệu quả trên mạng lưới hiện hữu

Theo đó, Retail Supreme tập trung gia tăng số sản phẩm trên mỗi điểm bán, tối ưu danh mục và trưng bày, đồng thời mở rộng số ngành hàng được phân phối tại cùng một cửa hàng. Số SKU (sản phẩm) trung bình trên mỗi điểm bán hiện đạt khoảng 5,8, hướng tới 7,0 vào cuối năm; khoảng 43.000 điểm bán đã kinh doanh sản phẩm thuộc hơn 6 ngành hàng.

Điều này mở ra một phương trình tăng trưởng mới: không chỉ mở rộng mạng lưới, mà gia tăng giá trị trên mỗi điểm bán hiện hữu. Khi độ phủ đã ở quy mô lớn, năng suất điểm bán trở thành một dư địa quan trọng để MCH tiếp tục mở rộng doanh thu.

Từ thương hiệu mạnh đến những không gian tăng trưởng mới

Song song với khai thác sâu hơn mạng lưới phân phối, MCH đang mở rộng giá trị trên mỗi nhu cầu tiêu dùng thông qua cao cấp hóa, gia tăng thị phần và phát triển các ngành hàng mới.

Trong quý II, Chin-Su tăng doanh thu 27,0%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng sản lượng hai chữ số; Omachi tăng 17,8% và tiếp tục gia tăng thị phần giá trị. Đồ uống đóng chai cũng tăng 17,8%, trong khi HPC, nhóm chăm sóc gia đình và cá nhân tăng 32,5%.

Tăng trưởng cũng đang được mở rộng ra thị trường quốc tế. Doanh thu kinh doanh quốc tế quý II đạt 408 tỷ đồng, tăng 24,0% tại các thị trường trọng điểm gồm Đông Nam Á, EU, Mỹ và Nhật Bản.

Nếu Retail Supreme giúp MCH khai thác sâu hơn mạng lưới nội địa, cao cấp hóa và mở rộng ngành hàng giúp gia tăng giá trị trên mỗi người tiêu dùng, thì Go Global mở rộng thị trường có thể tiếp cận ra bên ngoài Việt Nam. Ba động lực này bổ sung cho nhau, giúp dư địa tăng trưởng không còn chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng độ phủ.

Tăng trưởng chuyển hóa thành lợi nhuận, dòng tiền và cổ tức

Với nhà đầu tư, một chỉ dấu quan trọng về chất lượng tăng trưởng là khả năng chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận, dòng tiền và giá trị thực tế cho cổ đông.

Trong quý II/2026, biên lợi nhuận gộp của MCH đạt 44,6%, tăng 44 điểm cơ bản so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) tăng 10,2%, với biên lợi nhuận 20,7%. Trong nửa đầu năm, MCH tạo khoảng 2.000 tỷ đồng dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời cao, nhu cầu đầu tư vốn thấp và quản lý vốn lưu động chặt chẽ.

Khả năng tạo tiền tiếp tục được phản ánh qua chính sách cổ tức. MCH đã chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến khoảng 2.614 tỷ đồng và thời gian thanh toán vào ngày 19/8. Trước đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, doanh nghiệp đã chi khoảng 32.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD.

Nhìn rộng hơn, mức tăng doanh thu 14,2% trong quý II cho thấy nhiều động lực đang vận hành đồng thời: sản lượng tăng, năng suất điểm bán cải thiện, cao cấp hóa danh mục, mở rộng ngành hàng và thị trường quốc tế. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu đang đi cùng khả năng duy trì biên lợi nhuận, tạo dòng tiền và phân phối một phần dòng tiền trở lại cho cổ đông.

Với một doanh nghiệp đã sở hữu độ phủ rộng, câu chuyện tăng trưởng của MCH vì vậy đang dần dịch chuyển từ mở rộng số người tiêu dùng và điểm bán sang gia tăng giá trị trên mỗi người tiêu dùng và mỗi điểm bán hiện hữu. Cùng với những không gian tăng trưởng mới từ ngành hàng và thị trường quốc tế, khả năng chuyển hóa tăng trưởng thành dòng tiền và cổ tức cũng là một yếu tố đáng chú ý trong câu chuyện giá trị dài hạn của MCH.

(Nguồn: Masan Consumer)