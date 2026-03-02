Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu các cơ quan liên bang cắt đứt quan hệ với Anthropic và ngừng sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo của hãng, quân đội Mỹ được cho là vẫn tiếp tục triển khai mô hình Claude trong các chiến dịch tấn công nhắm vào Iran.

Thời báo phố Wall (WSJ) dẫn lời nguồn tin cho biết Claude đã được sử dụng trong cuộc ném bom quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp tiến hành từ ngày 28/2.

Điều này cho thấy các công cụ AI tiên tiến đã bám rễ sâu vào các hệ thống quốc phòng của Mỹ, minh chứng cho sự khó khăn về mặt cấu trúc khi muốn loại bỏ nhanh chóng các hệ thống như vậy khỏi các môi trường thực thi nhiệm vụ trọng yếu.

Theo các báo cáo gần đây, các bộ chỉ huy quân sự đã dựa vào Claude để phân tích tình báo, hỗ trợ lựa chọn mục tiêu và mô phỏng chiến trường liên quan đến các cuộc không kích.

Lệnh cấm ban hành ngay trước cuộc tấn công phủ đầu Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 27/2, chỉ vài giờ trước khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel tại Iran được cho là bắt đầu, ông Trump đã chỉ đạo mọi cơ quan liên bang lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do Anthropic phát triển, bao gồm cả mô hình Claude.

Ông lên án đây là "công ty AI cánh tả cực đoan được điều hành bởi những người không hiểu gì về thế giới thực", đồng thời coi động thái này là vấn đề an ninh quốc gia và thẩm quyền của tổng thống.

Theo The Guardian, căng thẳng giữa giới quốc phòng Mỹ và Anthropic về việc sử dụng AI trong quân sự bắt nguồn từ các báo cáo cho thấy quân đội Mỹ đã sử dụng Claude trong một chiến dịch hồi tháng 1 nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Động thái này dường như xung đột với chính sách đạo đức của công ty, vốn cấm sử dụng Claude cho các mục đích bạo lực, phát triển vũ khí hoặc giám sát nếu không có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt.

'Tình tay ba' giữa Lầu Năm Góc và hai công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu nước Mỹ OpenAI vừa đạt thỏa thuận cung cấp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cho mạng lưới mật của Lầu Năm Góc, chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa đối thủ Anthropic vào "danh sách đen".

Từ một bất đồng về cách ứng dụng AI, sự việc đã leo thang thành một cuộc đối đầu diện rộng.

Mối quan hệ giữa Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump và Anthropic ngày càng xấu đi khi các quan chức quốc phòng, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, thúc đẩy quyền tiếp cận quân sự rộng rãi và không bị hạn chế đối với AI.

OpenAI giành thỏa thuận với Lầu Năm Góc

Dù bảo vệ quyết định cắt đứt quan hệ với Anthropic, Bộ trưởng Hegseth vẫn thừa nhận sự phức tạp trong khâu vận hành khi phải gỡ bỏ một hệ thống đã ăn sâu vào quy trình làm việc của quân đội.

Ông cho biết Anthropic sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ trong tối đa 6 tháng nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra liền mạch sang một "nhà cung cấp tốt hơn và yêu nước hơn". Như vậy, sẽ có giai đoạn loại bỏ dần thay vì cắt đứt đột ngột.

Ngay sau sự rạn nứt này, OpenAI đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống. CEO Sam Altman cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với Lầu Năm Góc để triển khai các công cụ của mình, bao gồm cả ChatGPT, bên trong hạ tầng mạng lưới mật của quân đội.

Tháng trước, công ty xAI của tỷ phú Elon Musk cũng ký thỏa thuận cho phép mô hình Grok hoạt động trong các môi trường quân sự bảo mật của Mỹ.

