Amazon Web Services (AWS) hôm 1/3 cho biết kết nối từ một trong những trung tâm dữ liệu của hãng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn sau một vụ hỏa hoạn.

Nền tảng điện toán đám mây của Amazon thông báo một trong các vùng khả dụng Availability Zone đã bị "vật thể va chạm" vào khoảng 7h30 sáng (giờ ET). Vụ va chạm tạo ra "tia lửa và hỏa hoạn".

"Lực lượng cứu hỏa đã ngắt điện tại cơ sở và các máy phát điện trong quá trình dập lửa", công ty cho biết, song không nêu rõ các vật thể va chạm là gì.

Theo trang web của Amazon, một Availability Zone có thể bao gồm một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu. Dữ liệu bản đồ độ phủ cho thấy hãng hiện có ba vùng này tại UAE.

Ngay trước 19h30 (giờ ET), AWS thông báo ghi nhận "dấu hiệu phục hồi đáng kể" ở một số hệ thống, nhưng trung tâm vẫn chưa có điện.

AWS chưa rõ khi nào cấp điện trở lại. Công ty khuyến nghị các khách hàng sử dụng các Availability Zone thay thế hoặc các khu vực AWS khác nếu phù hợp.

Vụ cháy tại cơ sở của AWS diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, kéo theo các đòn đáp trả từ quân đội Iran nhằm vào ít nhất 6 quốc gia Vùng Vịnh.

Các hình ảnh và video cho thấy tên lửa rạch ngang bầu trời Dubai trong hai ngày cuối tuần. Mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn đã gây ra hỏa hoạn và nhiều sự cố khác trên khắp khu vực.

Khu nghỉ dưỡng sang trọng Fairmont trên đảo cọ Palm, sân bay chính của Dubai và khách sạn Burj Al-Arab đều ghi nhận thiệt hại.

(Theo Insider)