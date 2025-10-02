Chiều 2/10, đường Võ Chí Công vẫn ngập nước.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về công tác thoát nước, theo đó, tính đến 17h ngày 2/10, trên địa bàn TP vẫn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ.

Cụ thể, các đường, phố: Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, Phú Xá, Cầu Bươu, Đại Mỗ (từ phố Ngọc Trục đến ngõ 242 Vạn Phúc), Ngọc Trục, Tây Mỗ (từ cổng UBND cũ đến cầu Triền), Xuân Phương (số nhà 268), Do Nha (đoạn đầu phố), Tây Tựu giao phố Đăm, Trung Kiên, Tu Hoàng, Miêu Nha (chân cầu vượt TL70), đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC)...

Một số khu đô thị vẫn ghi nhận tình trạng ngập úng như: Resco, Tây Hồ Tây, Ciputra, Khu A Geleximco, KĐT Văn Quán.

Ngoài ra, trên Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 6, Km9+656), đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn Sunhouse, đường gom trái và phải Đại lộ Thăng Long Km26+900 – Km27+100; Quốc lộ 32 (đoạn cổng chào Hoài Đức, đối diện phố Ngọa Long), QL32 (Km16+600 – Km17+400), đường 422 (Km5+950 – Km6+800)… vẫn còn tình trạng ngập nước.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, diện tích và độ sâu ngập tại các điểm trên đã giảm đáng kể, giao thông bước đầu được khắc phục.

Khu đô thị tại An Khánh vẫn ngập nước. Ảnh: Tiến Dũng

Liên quan đến công tác khắc phục tình trạng ngập úng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị để kịp thời giải tỏa các điểm ngập. Các công trình đầu mối như trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù… phải vận hành hết công suất, bảo đảm hạ mực nước theo đúng quy định, hạn chế ngập sâu kéo dài.