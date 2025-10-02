Sáng 2/10, ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) cho thấy, nhiều phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn khi đưa con đến trường do nước ngập bủa vây khắp nơi.

Sau một ngày nghỉ học, khi học sinh quay lại lớp, con đường dẫn vào trường vẫn ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển. Để đảm bảo an toàn, các cô giáo phải bế từng em nhỏ hoặc dùng thuyền tự chế đưa học sinh qua đoạn đường ngập.

Cô Trần Thị Lý, Quản lý Nhóm trẻ – lớp mẫu giáo độc lập tư thục MiMi, cho biết: “Như sáng nay, khu vực của tôi vẫn còn ngập. Chúng tôi phải liên tục cập nhật tình hình nước cho phụ huynh và đưa ra phương án đón trẻ tại các điểm cao ráo nhất, vừa an toàn cho con vừa thuận tiện cho bố mẹ đi làm”.

Không chỉ trường học, cả khu đô thị Resco (phường Đông Ngạc) cũng vẫn ngập nước nghiêm trọng. Nhiều phương tiện bị chết máy, hư hỏng nặng. Người dân phải đi lại trong cảnh bì bõm, sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn.

Nước ngập khắp nơi, người dân bì bõm lội nước đưa con đến lớp.

Ông Nguyễn Kim Hoàng, một người dân địa phương, bày tỏ: “Ngập lụt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Học sinh đi học khó khăn, người đi làm thì khổ trăm bề. Ba ngày nay chúng tôi vẫn bị nước bủa vây như thế này, thật sự rất mệt mỏi”.

Chung nỗi lo, ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ: “Chúng tôi mong chính quyền sớm có giải pháp chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống thoát nước. Không thể để tình trạng cứ mưa là ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống như thế này mãi được".

Mặc dù trời đã hửng nắng nhưng đường Hoàng Tùng vẫn ngập nước mênh mông.

Dù bão đã tan, Hà Nội đã hửng nắng, nhưng cảnh ngập úng vẫn hiện hữu ở nhiều nơi. Những xe chuyên dụng chở người dân ra vào vùng ngập phải hoạt động liên tục suốt hai ngày qua.

Thực tế này cho thấy, Hà Nội cần những giải pháp lâu dài, một quy hoạch tổng thể về hệ thống thoát nước đô thị. Bởi với cường độ mưa lớn vượt xa thiết kế hiện tại, nếu không có sự đầu tư căn cơ, tình trạng “mưa là ngập” sẽ còn tiếp diễn, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của hàng vạn người dân.