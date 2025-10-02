Chiều 1/10, theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, Hà Nội) nước vẫn ngập mênh mông như sông.

Dù là nơi tập trung nhiều biệt thự và nhà liền kề cao cấp bậc nhất phía Tây Hà Nội nhưng khu vực này thường xuyên tái diễn tình trạng cứ mưa lớn là ngập.

Tại khu A Geleximco, hàng loạt căn nhà tiền tỷ biến thành “ốc đảo”. Hầm để xe, sân nhà ngập sâu, có nơi hơn 1m. Người dân lội bì bõm, có người phải cõng con nhỏ trên vai để vượt qua đoạn đường đã 'biến thành sông'.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi), chủ một căn liền kề, chia sẻ: “Nước đổ về như suối. Ban đầu chúng tôi nghĩ chặn được, ai ngờ nước tràn vào hầm để xe, nhiều xe máy chìm nghỉm. Ô tô thì cứ phải chạy gửi nhờ nơi khác trước khi mưa xuống, nếu không thì xác định bỏ luôn".

Không chỉ những hộ mới dọn về ở, nhiều cư dân lâu năm cũng rơi vào cảnh “sống chung với lũ”. Ông Nguyễn Thái Bình (50 tuổi) thở dài: “Chúng tôi thử đủ cách, từ dựng bao cát đến xây tường tạm, nhưng càng chắn, nước càng dâng. Có lúc mặt đường ngập gần 1m, điện mất, nước mất, đường không thể đi. Đành buông xuôi”.

Không ít người buộc phải sơ tán. Chị Lê Thái Hà (30 tuổi), nhân viên một công ty sách trong khu vực, chia sẻ: “Điện bị cắt, nước không có, tôi đành gọi thuyền vào đón để ra ngoài. Ở lại thì chẳng khác nào kẹt giữa hồ”.

Anh Phạm Trung Kiên cho biết: “Sau mưa, tôi chạy xuống kiểm tra ô tô thì tá hỏa khi thấy nước ngập sàn. Tôi với hàng xóm kê gạch nâng xe, nhưng chẳng ăn thua. Tôi đành xin nghỉ làm để lo cứu xe”.

Anh Nguyễn Văn Khánh, ở xã An Khánh, làm môi giới bất động sản, cho biết: “Dù mưa là ngập nhưng giá bất động sản khu vực này không hề rẻ, các căn liền kề rao bán tới 220 triệu đồng/m², biệt thự có giá từ 30-40 tỷ đồng/căn”.

Người dân dựng tường ngăn nước tràn vào tại các khu nhà triệu đô.