Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, đặc biệt là trận mưa rất lớn ngày 30/9, mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao.

Tính đến sáng 2/10, trên thành phố còn tồn tại một số điểm ngập úng tại lưu vực sông Nhuệ: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), Cầu Bươu, Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, KĐT Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá.

Hà Nội còn nhiều điểm úng ngập. Ảnh: N. Huyền

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, ngay sau trận mưa lớn, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực này.

Rạng sáng 2/10, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, vớt rác, vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống.