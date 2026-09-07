Theo chuyên trang MotorBiscuit, vụ việc được nhóm The Hooptie Lot chia sẻ sau khi họ mua chiếc Jeep Wrangler Unlimited JL đời 2018 với giá 17.950 USD, tương đương khoảng 474 triệu đồng.

Điều đáng chú ý là trước phiên đấu giá, chiếc Wrangler vẫn vận hành bình thường. Tuy nhiên, khi nhóm The Hooptie Lot đến nhận xe sau khi đã mua thành công, chiếc SUV lại xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Động cơ hoạt động không ổn định, xe liên tục chết máy và có biểu hiện giống như đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Ban đầu, nhóm mua xe không loại trừ khả năng họ đã bỏ ra gần 474 triệu đồng cho một chiếc Wrangler gặp vấn đề lớn về động cơ. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện nguyên nhân lại khá đơn giản: một đường ống chân không quan trọng đã bị tháo khỏi vị trí.

Theo The Hooptie Lot, việc tháo đường ống này khiến lượng không khí đi vào động cơ bị thay đổi, làm hệ thống điều khiển động cơ không thể duy trì trạng thái hoạt động bình thường. Xe có thể chạy giật cục, bật đèn cảnh báo động cơ và thậm chí chết máy.

Điều đáng nói là nhóm The Hooptie Lot không phải bên tạo ra lỗi này. Theo chia sẻ của nhóm, một người khác tham gia phiên đấu giá được cho là đã cố tình can thiệp vào chiếc xe nhằm khiến nó trông như đang gặp lỗi nghiêm trọng.

Mục đích của thủ đoạn này được cho là để dìm giá. Khi một chiếc xe đang hoạt động bình thường bất ngờ rung giật, chết máy hoặc bật đèn cảnh báo, những người tham gia đấu giá có thể cho rằng xe bị hỏng động cơ hoặc gặp sự cố tốn kém. Tâm lý e ngại rủi ro khiến xe không thể được trả giá cao.

Nếu kế hoạch thành công, giá chiếc xe có thể bị kéo xuống đáng kể. Người tạo ra lỗi chỉ cần chờ chiếc xe được bán với giá thấp, sau đó khắc phục lỗi đơn giản và có thể đưa xe trở lại trạng thái vận hành bình thường.

Tuy nhiên, với chiếc Jeep Wrangler nói trên, kế hoạch này không đạt được mục đích như mong muốn. The Hooptie Lot vẫn mua được xe với giá 17.950 USD và sau đó phát hiện nguyên nhân khiến xe hoạt động bất thường chỉ là đường ống chân không bị tháo.

Sau khi đường ống được kết nối lại, vấn đề được khắc phục, cho thấy chiếc xe không gặp sự cố nghiêm trọng như những biểu hiện ban đầu.

Từ trường hợp này, The Hooptie Lot cảnh báo đây có thể là một thủ đoạn mà người mua xe cũ cần lưu ý, đặc biệt tại các phiên đấu giá, nơi thời gian kiểm tra xe thường bị giới hạn.

Theo chia sẻ, đường ống chân không không phải bộ phận duy nhất có thể bị cố tình can thiệp. Những người muốn tạo lỗi giả có thể nới lỏng cuộn dây đánh lửa, rút dây điện, tháo cảm biến hoặc rút cầu chì. Chỉ một thao tác đơn giản cũng có thể khiến xe xuất hiện đèn cảnh báo hoặc hoạt động không ổn định.

Những lỗi kiểu này đặc biệt nguy hiểm ở khâu đấu giá bởi người mua thường phải đánh giá một chiếc xe trong thời gian ngắn. Khi nhìn thấy động cơ rung giật, xe chết máy hoặc nhiều cảnh báo xuất hiện trên bảng điều khiển, không phải ai cũng có đủ thời gian và kinh nghiệm để xác định nguyên nhân thực sự.

Theo Motorbiscuit

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