Cục diện tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 đang có lợi cho U19 Việt Nam. Với việc hơn U19 Indonesia về hiệu số phụ, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần một kết quả hòa là giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Theo Điều lệ của giải đấu, chỉ 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội tham dự, vì vậy kết quả trận đấu giữa đội nhì và đội cuối bảng ở bảng A và B không được tính khi so sánh thành tích. Điều này càng tạo nên áp lực với U19 Indonesia.

U19 Indonesia ở thế buộc phải thắng.

Trước trận đấu, HLV Nova Arianto của U19 Indonesia yêu cầu các học trò không đánh mất tinh thần, phải nỗ lực tới những phút cuối cùng. Dù vậy, chiến lược gia này cũng phải thừa nhận U19 Việt Nam rất mạnh về cả con người lẫn chiến thuật, nên trận đấu tới sẽ rất khó khăn.

Về phần mình, U19 Việt Nam không có chủ trương thủ hòa U19 Indonesia, nhưng cách tiếp cận trận đấu, vận hành lối chơi nhiều khả năng có thay đổi so với hai trận thắng trước Timor Leste và Myanmar.

Ở hai trận đấu trước, U19 Việt Nam đều chơi tấn công, dồn ép đối thủ, ghi được tổng số 8 bàn thắng và không để thủng lưới. Tuy nhiên, trước một U19 Indonesia ở thế chân tường, Công Hậu và các đồng đội buộc phải thi đấu với sự "lì lợm", bản lĩnh hơn, hướng tới mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng.

U19 Việt Nam không chủ trương thủ hòa U19 Indonesia.

Như đã phân tích, đội chủ nhà không còn lựa chọn nào khác là phải đẩy cao đội hình, tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, áp lực lớn với một đội bóng trẻ có thể khiến những Welber Jardim, Irpan Siregar, Dimas Adi… nôn nóng, mất bình tĩnh.

Ngược lại, U19 Việt Nam cần một trận đấu chơi theo kiểu thong dong, nhưng cũng phải thực sự tỉnh táo và tập trung. Đặc biệt, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chắc chắn chuẩn bị kỹ những bài phản công chớp nhoáng, tận dụng các tình huống cố định để kết liễu đối phương.

Một trận đấu không dễ dàng với U19 Việt Nam, nhưng có thể chính cách chơi và áp lực khiến đối thủ mắc sai lầm. U19 Việt Nam sở hữu những cầu thủ có đủ sự khôn ngoan, nhanh nhẹn để tận dụng cơ hội, giải quyết trận đấu.

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