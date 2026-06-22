Theo hồ sơ vụ án do Bộ Công an Trung Quốc công bố tháng 8/2025, từ năm 2014, đối tượng họ Liêu và đồng bọn đã triển khai mô hình bán "thẻ thành viên" tại một viện dưỡng lão do chúng kiểm soát.

Cụ thể, khách hàng nạp tiền đặt cọc với các mức khác nhau sẽ được hưởng 3 quyền lợi: lãi suất 8-11%/năm (mà công ty gọi là "phúc bổng" - tiền thưởng phúc lợi), được giảm giá dịch vụ khi sử dụng viện dưỡng lão và cam kết hoàn trả toàn bộ tiền gốc sau 3 năm.

Với người cao tuổi, chiêu này thực sự đánh trúng tâm lý: tiền vẫn sinh lời như gửi ngân hàng, lại có một chỗ dựa an toàn cho những năm tháng cuối đời. Nhiều người tin rằng đây là cách đầu tư thông minh, vừa có lãi vừa an tâm tuổi già.

Chỉ trong gần một thập kỷ hoạt động, 3.000 người đã đổ tiền vào "dự án đặt cọc dưỡng lão", với tổng số tiền lên tới khoảng 4 tỷ NDT (hơn 15.600 tỷ đồng).

Đặc biệt, 80% trong số nạn nhân là người trên 60 tuổi - những người có tích lũy nhưng lại thiếu kiến thức về các sản phẩm đầu tư tài chính, dễ bị những lời chào mời "lãi suất cao, an toàn tuyệt đối" làm lung lay.

3.000 người, đa số là người già, đã bị lừa nạp tiền đặt cọc dịch vụ dưỡng lão với lãi suất 8-11%/năm. Ảnh minh họa: China News Service

'Cỗ máy' 6 cấp độ thẻ thành viên

Các đối tượng đã thiết kế một hệ thống 6 cấp độ thẻ thành viên: Thẻ Trải nghiệm (dành cho khách mới, mức nạp thấp nhất), Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Bạch kim, Thẻ Kim cương và Thẻ Tối cao (mức nạp lớn nhất).

Mỗi loại thẻ có mức chiết khấu dịch vụ và lãi suất "phúc bổng" khác nhau. Càng nạp nhiều tiền để lên thẻ cao hơn, khách hàng càng được hưởng lãi suất lớn, lên tới 8-11%/năm, vượt xa lãi suất ngân hàng thông thường.

Đây chính là "mồi nhử" khiến các nạn nhân liên tục rót thêm tiền vào dự án với hy vọng nhận được lợi nhuận cao hơn.

Tháng 2/2023, Công an thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc khởi tố vụ án sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường. Tổng cộng 57 nghi phạm, bao gồm đối tượng cầm đầu họ Liêu, đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử.

Tháng 1/2025, Tòa án nhân dân quận Hoa Dung, thành phố Ngạc Châu đã tuyên án các bị cáo về tội huy động vốn trái phép.

Không chỉ dừng lại ở Hồ Bắc, theo cảnh báo của Bộ Công an Trung Quốc, mô hình lừa đảo bán "thẻ thành viên dưỡng lão", "đặt cọc dịch vụ" kèm cam kết lãi suất cao đang ngày càng phổ biến.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nhớ "3 KHÔNG":

KHÔNG tin vào lời hứa lãi suất cao (trên 6%/năm đã cần cảnh giác, trên 10% gần như chắc chắn là lừa đảo).

KHÔNG nạp tiền vào các gói "đặt cọc", "thẻ thành viên" nếu không hiểu rõ mô hình hoạt động.

KHÔNG để bị áp lực "chỉ còn hôm nay", "ưu đãi có hạn" - đó là chiêu trò tạo áp lực thời gian phổ biến.

Người cao tuổi cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi "vừa dưỡng lão vừa sinh lời" và luôn tham khảo ý kiến con cháu cũng như cơ quan chức năng trước khi quyết định bỏ ra bất kỳ khoản tiền lớn nào.

Theo cảnh báo từ các cơ quan tư pháp Trung Quốc, mô hình kinh doanh dưỡng lão lành mạnh cần dựa trên chất lượng dịch vụ thực tế, không thể dựa vào những lời hứa hẹn lãi suất cao, bảo toàn vốn để thu hút khách hàng.

Các doanh nghiệp cần minh bạch tài chính, tránh biến dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thành kênh huy động vốn trái phép.

Bên cạnh đó, người dân khi lựa chọn dịch vụ dưỡng lão cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động của cơ sở và cảnh giác với các hình thức thanh toán qua thẻ trả trước hoặc phí đặt cọc không được cơ quan chức năng giám sát.