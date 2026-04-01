Những thông tin về lãi suất huy động tại Vietcombank nói trên xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Vietcombank vừa chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời khẳng định đây là thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin của khách hàng.

Lợi dụng việc các ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động trong hai tháng gần đây, gồm cả các ngân hàng Big4 như Vietcombank, các đối tượng đã đăng tải lên các trang mạng xã hội hình ảnh, poster giả mạo chương trình lãi suất của các ngân hàng, trong đó có Vietcombank.

Theo nội dung một poster được đăng tải, khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng tại Vietcombank từ 300 triệu đồng, người gửi sẽ nhận được lãi suất tiết kiệm lên đến 8,3%/năm; gửi từ 1-2 tỷ đồng nhận lãi suất 8,9%/năm, gửi từ 3 tỷ đồng nhận về lãi suất lên đến 9%/năm. Riêng khách hàng phân khúc private chỉ cần gửi từ 1 tỷ đồng cũng sẽ nhận được lãi suất 9%/năm.

Mẫu poster quảng cáo giả mạo Vietcombank.

Ngoài nội dung về lãi suất hấp dẫn, poster còn chứa logo Vietcombank để tạo lòng tin từ người có nhu cầu gửi tiền.

Trên các ấn phẩm này có chứa mã QR. Khi khách hàng quét mã, điện thoại sẽ hiển thị một số điện thoại lạ hoặc dẫn tới trang web giả mạo.

Khi khách hàng liên hệ, kẻ gian sẽ đóng giả nhân viên ngân hàng để dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng và/hoặc thông tin thẻ nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản.

Để bảo vệ tài sản của chính mình, ngân hàng khuyến cáo khách hàng đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

Tuyệt đối KHÔNG cung cấp các thông tin bảo mật như: Thông tin thẻ, mã OTP, thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai. Ngân hàng KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

Tuyệt đối KHÔNG quét các mã QR trên những ấn phẩm không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo. KHÔNG chia sẻ các hình ảnh lãi suất giả mạo này cho bạn bè, người thân để tránh tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền tin giả.

Chỉ theo dõi thông tin các kênh chính thức của ngân hàng.

Trong trường hợp nghi ngờ đã cung cấp thông tin cho kẻ lừa đảo, khách hàng cần thực hiện khóa thẻ/khóa tài khoản khẩn cấp ngay lập tức bằng một trong các cách gọi điện đến hotline của ngân hàng; thực hiện tính năng khóa thẻ/tài khoản ngay trên ứng dụng Mobile Banking.