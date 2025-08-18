Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền (SN 1996, ở xã Đại Hùng, Thanh Hóa) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bị cáo Hiền vốn không nghề nghiệp ổn định, nhưng do cần tiền tiêu, chị ta nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc nhận tiền, hứa đưa các lao động đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để lừa đảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bản thân làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ.

Tin tưởng bị cáo, nhiều người lao động đã liên hệ nộp tiền cho Hiền. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện như cam kết. Với phương thức và thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến tháng 5/2024, Nguyễn Thị Hiền đã chiếm đoạt của 78 bị hại hơn 4,8 tỷ đồng.

Một trong số những người bị hại phải kể đến anh Nguyễn Bạch T. (ở Hà Nội) làm nghề tư vấn, môi giới cho người đi xuất khẩu lao động.

Năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh này quen biết bị cáo Hiền. Đến tháng 8/2023, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hiền chủ động liên hệ với anh T. và đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu Hiền đang làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc.

Theo lời bị cáo, thời điểm đó, thông qua Hiền, Đại sứ quán Hàn Quốc đang tuyển lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động với số lượng không hạn chế. Bị cáo Hiền đưa ra chương trình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc khá hấp dẫn để dụ người nhẹ dạ.

Trong đó, người lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc sẽ được làm các công việc nông nghiệp thời vụ 10 tháng/năm; mức lương khoảng 50-60 triệu đồng/tháng; chi phí 102 triệu đồng/lao động (trong đó làm hộ chiếu, lý lịch: 2 triệu, nộp trước 62 triệu, còn lại trừ dần tiền lương). Hai bên không thỏa thuận về hưởng tiền công môi giới.

Anh T. đồng ý nộp tiền và nộp hồ sơ cho Hiền để làm thủ tục cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau đó, anh này thông báo cho bạn bè, người thân về chương trình này.

Cáo trạng xác định, từ ngày 23/8- 4/9/2023, có 76 người lao động nộp hơn 6,8 tỷ đồng cho anh T. Anh này chuyển hồ sơ và hơn 4,6 tỷ đồng cho Hiền.

Quá trình gặp gỡ, thỏa thuận và thu tiền cho người lao động đi Hàn Quốc, Hiền đều viết Giấy đặt cọc với anh T. Nhưng quá thời hạn cam kết, anh T. không thấy Hiền đưa được người lao động đi Hàn Quốc.

Lúc này anh T. mới tìm hiểu và phát hiện Hiền không làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc nên yêu cầu bị cáo trả lại tiền.

Từ ngày 8-25/9/2023, Hiền trả lại hơn 1,9 tỷ đồng và trả trực tiếp cho 4 lao động 247 triệu đồng. Cáo trạng xác định, bị cáo còn chiếm đoạt của anh T. hơn 2,4 tỷ đồng.

Về phía anh T., sau khi biết mình bị lừa đã trả lại cho các lao động hơn 6,8 tỷ đồng. Trình bày tại tòa, anh này cho biết gia đình phải thế chấp nhà để lấy tiền trả cho người lao động. Do đó, gia đình mong muốn bị cáo phải hoàn trả lại hơn 2,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hiền còn chiếm đoạt tiền của hai lao động khác, thu của họ 120 triệu đồng và không thực hiện cam kết đưa họ xuất khẩu lao động Hàn Quốc như đã hứa hẹn.