Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 303 về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, Chính phủ đánh giá sau 3 tháng triển khai vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề phải nhận diện đầy đủ, cụ thể và có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương; tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội, nhất là trong điều kiện chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân...

Chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67 chậm nhất trước 10/10

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, triển khai ngay các công việc chưa hoàn thành, chưa thực hiện để khắc phục tình trạng tồn đọng, bỏ sót nhiệm vụ.

Chính phủ đồng thời yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số và nâng cao năng lực cán bộ, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.

Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 chậm nhất trước ngày 10/10; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả chi trả chế độ, chính sách về Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chậm nhất trước ngày 10/10. Nếu có vướng mắc về pháp lý, chính sách thì báo cáo ngay cho Chính phủ trước ngày 5/10.

Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã. Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Chính phủ lưu ý về việc cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực...

Bố trí ngay kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn địa phương thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức, không để kéo dài tình trạng thiếu kế toán trưởng; đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị để chi trả lương, chi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách.

Chính phủ giao Bộ Tài chính kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc và tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả. Bộ Tài chính cũng trang bị ô tô cho xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo quyết định thành lập Tổ công tác do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực phụ trách và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ về đầu tư công và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất về thông tin báo cáo, thực hiện báo cáo theo thời gian thực.

Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi quy định quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý hoạt động, thực hiện cấp phép xây dựng.