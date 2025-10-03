Xem video

Nguồn: VTV

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều nay chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo VTV, báo cáo của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy tính đến thời điểm này, cả nước có 136.261 cán bộ, công chức công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu.

Bình quân là 41,03 người/1 xã, phường và hơn 94% cán bộ cấp xã có trình độ đại học. Chỉ 5,38% cán bộ có trình độ không phù hợp với chuyên môn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN

Căn cứ vào số liệu báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không thể nói cấp xã thiếu cán bộ, hay trình độ cán bộ cấp xã là yếu và thiếu... Ông cho rằng "nếu thiếu thì chỉ có thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, thiếu giác ngộ", "không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân", "không thể đổ cho thiếu chuyên môn được".

"Tại sao nhiều địa phương vẫn phản ánh việc thiếu cán bộ, cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc? Câu hỏi này chính các địa phương phải trả lời, chứ Trung ương không trả lời được cho các địa phương về việc đó" - Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Ông yêu cầu phải xem xét lại cách bố trí công việc, đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch khắc phục tình trạng này.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực và khẳng định việc bố trí cán bộ khuyến nông cho cấp xã vẫn được đảm bảo.

Ông chỉ rõ bây giờ, khi đã không tổ chức cấp huyện mà lại tổ chức các trạm khuyến nông khu vực thì sẽ là một dạng "cấp huyện biến tướng", "đầu không đến đầu mà chân không đến chân, không ai quản lý".

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập về khuyến nông ngay tại xã. Chính quyền xã phải chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, không khoán trắng cho đơn vị sự nghiệp công lập.

"Bí thư, chủ tịch hoặc phó chủ tịch, phó bí thư phải có một người đặc trách về nông nghiệp. Như vậy là có 5 cán bộ nông nghiệp ở xã rồi. Các cán bộ chịu tất cả trách nhiệm về giải phóng mặt bằng, giấy tờ đất đai, khuyến nông, thú y... Về biên chế thì không thể thiếu được, không phải tăng một biên chế nào nữa mà xã lại có đầy đủ cán bộ ngay" - Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau cuộc họp này báo cáo với Chính phủ để hoàn tất chủ trương sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã trước ngày 15/10 tới.