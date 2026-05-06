Ngày 6/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo đó, Chính phủ đề nghị Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm hiệu quả, khả thi, đạt được các mục tiêu đề ra.

Người dân TPHCM được khám bệnh miễn phí. Ảnh. Nguyễn Huế

Theo đó, trong tháng 5, Bộ Y tế phải hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNelD; xây dựng, ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất, quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội.

UBND các địa phương cấp tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo các nhóm đối tượng.

Nhóm người dân cần được quan tâm, ưu tiên gồm: Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các tỉnh cũng cần chỉ đạo kết hợp khám tại Trạm Y tế cấp xã, cơ sở y tế với tổ chức các đợt khám lưu động tại cộng đồng, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo...

Thời gian qua, Bộ Y tế, Bộ Công an và một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TPHCM, Tuyên Quang... đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe người dân.