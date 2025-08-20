Ngày 20/8, Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025).

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Ngoài ra, lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Trình bày diễn văn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta ôn lại truyền thống; tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Nhớ lại thời khắc ngày 28/8/1945, Thủ tướng cho biết, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gồm 13 Bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục).

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của cách mạng Việt Nam.

Qua các thời kỳ, Chính phủ luôn đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”.

Từ một nước thiếu đói, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới

Thủ tướng khái quát lại 8 thành tựu nổi bật. Trong đó phải kể đến việc tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám; gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Thành tựu nổi bật nữa là việc tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. “Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo sau 1 năm thực hiện “Khoán 10” và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Những kết quả đổi mới bước đầu này đã góp phần làm thay đổi cục diện tình hình kinh tế - xã hội, đất nước thoát nghèo, từng bước hình thành và củng cố các luận điểm xuất phát từ thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó là việc thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

“Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm”, Thủ tướng thông tin.

Một thành tựu nổi bật nữa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhắc đến việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn” thời gian qua đã giúp bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đồng thời, cả nước chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt.

Thành tựu nữa là phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Trong đó có nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng phấn khởi thông báo: “Chúng ta rất vui mừng đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của Trung ương khóa 13 về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (tổng số 334.234 căn nhà)".

Với phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá… được hoàn thành. Các dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và TPHCM đang được khẩn trương triển khai...

“Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển ngay trong năm 2025 này”, người đứng đầu Chính phủ nêu quyết tâm.

Xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Nhìn lại chặng đường 80 năm hào hùng, Thủ tướng rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học đầu tiên là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chính phủ phải coi đây là điều kiện tiên quyết và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Kế đó là bài học lấy dân là gốc; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng nêu cao tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, “đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra.

Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.