Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 về tiến độ, kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cũng được triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Các hạng mục hạ tầng trọng yếu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cơ bản đã hoàn thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn được triển khai đồng bộ, nghiêm túc từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Công tác y tế, vệ sinh môi trường được chuẩn bị chu đáo. Công tác lễ tân phục vụ các hoạt động kỷ niệm được quan tâm triển khai bài bản.

Các hoạt động kỷ niệm khác đã và đang được tổ chức trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện. Việc khởi công, khánh thành các công trình chào mừng sự kiện được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Qua đó, thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện, vị thế của quốc gia, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc. Ngoài ra, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các công việc; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư lưu ý công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thực sự chu đáo và bảo đảm an ninh, an toàn…

Công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu, du khách và nhân dân phải nhiệt tình, chu đáo; cần chú ý ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách… Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong dịp này, đặc biệt là vào các ngày cao điểm, lượng du khách trong và ngoài nước đổ về Thủ đô Hà Nội sẽ rất đông. Nhu cầu về ăn, ở, nghỉ ngơi, đi lại và tham dự các hoạt động chào mừng Quốc khánh sẽ rất lớn.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương và thành phố Hà Nội cần phải chuẩn bị nhiều phương án đón tiếp, đảm bảo thật sự chu đáo, thông suốt và chủ động chuẩn bị cả phương án nếu thời tiết không thuận lợi.

Tổng Bí thư yêu cầu bên cạnh sự chu đáo, trọng thị trong việc đón tiếp các đại biểu, khách mời và nhân dân thì công tác an ninh, trật tự cũng cần phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối...