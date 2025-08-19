Sáng nay, trên cả nước diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (VEC) tại điểm cầu trung tâm ở xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình

250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, gồm: 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao 3 dự án, công trình; giáo dục 12 dự án, công trình; quốc phòng 1; y tế 10 dự án, công trình.

Trong số các dự án, nguồn vốn nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức đầu tư; 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63%. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các dự án công nghiệp, năng lượng, các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao,…

Đồng hành cùng cả nước, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp đã nỗ lực phối hợp triển khai các công trình trọng điểm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, khởi công, hoàn thành nhiều dự án, công trình quan trọng, góp phần cùng đất nước hoàn thành các mục tiêu đề ra để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế hơn 8% năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại đầu cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, về đường bộ cao tốc, từ đầu năm đến nay, chúng ta đã hoàn thành 455km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700km, hướng tới mục tiêu 3.000km vào cuối 2025 và 5.000km vào năm 2030. Về hệ thống đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397km, đang triển khai thi công 633km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838km đường bộ ven biển.

Hôm nay, Bộ Xây dựng khởi công 6 dự án cao tốc dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam...

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, chúng ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn…, góp phần phát triển logistics, giảm chi phí. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. Hôm nay, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài… và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…

Về công trình xây dựng dân dụng, so với đầu nhiệm kỳ, tỉ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6m² sàn/người (tăng 2,2m²)…

Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634 nghìn căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu

Trong buổi lễ hôm nay, các công trình, dự án được khánh thành gồm Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia đạt top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng; các công trình tiêu biểu là bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành…

Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập đoàn Vingroup vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập đoàn Vingroup

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen cho các đơn vị đóng góp vào công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngoài ra, để ghi nhận thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc, Thủ tướng đã quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân khác.