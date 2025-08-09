Sáng 9/8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ 27 Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP), nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu VPCP phải tiên phong đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu và hiện đại hóa phương thức làm việc, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí cả nước thi đua chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phó Thủ tướng thường trực bày tỏ vui mừng dự Đại hội của 209 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ VPCP – cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ hàng đầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP

Ông đánh giá, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, biến động toàn cầu và tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ VPCP đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh 3 điểm nổi bật Đảng bộ VPCP.

Một là, VPCP đã thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"VPCP đã giúp Chính phủ, Thủ tướng xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, với hơn 1.200 Nghị quyết, gần 800 Nghị định và hàng chục nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành. Đằng sau những con số ấn tượng đó là trí tuệ, là mồ hôi, công sức, là những đêm không ngủ của các đồng chí. Tôi biết và rất xúc động khi nghe kể có những đồng chí 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, gọi điện xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời ban hành văn bản. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc chung", Phó Thủ tướng cho biết.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực "tham mưu từ sớm, từ xa", thẩm tra, cho ý kiến đối với những vấn đề chiến lược, vĩ mô, phức tạp, nhạy cảm như: hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn cho những dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý cho cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân...

Hai là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được đặc biệt coi trọng. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, từ việc tinh giản biên chế, đến tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm. Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có trình độ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến về công tác.

"Đây chính là chúng ta đang xây dựng và rèn giũa đội ngũ cán bộ VPCP "vừa hồng, vừa chuyên", đóng góp những viên gạch vững chắc để xây dựng nên một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ 27 của Đảng bộ VPCP. Ảnh: VGP

Ba là, VPCP đã hoàn thành xuất sắc chức năng điều phối, kết nối, đôn đốc và truyền thông chính sách, tạo sự đồng bộ, thông suốt và lan tỏa trong cả nước. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng để tham mưu, xây dựng các Báo cáo quan trọng, có chất lượng trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Bên cạnh đó là sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung cho hàng chục kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ đi đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương...

Bốn trọng tâm nhiệm kỳ mới

Hướng tới giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng bứt phá, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Đảng bộ VPCP tập trung 4 trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, phải tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: "VPCP phải tham mưu để có những chính sách vượt trội, để Việt Nam không chỉ bắt kịp, tiến cùng mà còn phải vượt lên, thậm chí đi tắt đón đầu trong một số lĩnh vực trọng tâm, và phải vươn lên bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kỷ nguyên mới đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm thực hiện đến cùng, kiên quyết không lùi bước, với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi có như vậy với đạt được mục tiêu đề ra".

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VPCP tinh hoa, chuyên nghiệp, liêm chính, có đủ tâm - tầm - trí - tín.

Thứ ba, nâng tầm công tác tham mưu gắn với quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa phương thức làm việc, đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ số. Xây dựng văn phòng “không giấy tờ”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đi đầu trong xây dựng Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng thường trực cho hay, VPCP phải là hình mẫu về chuyển đổi số, về cải cách hành chính. Đảng ủy VPCP phải đi đầu trong chuyển đổi số trong Đảng, phải quyết liệt xây dựng một văn phòng "không giấy tờ", xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, dự báo. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.