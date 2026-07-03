Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. Ảnh: Facebook nhân vật

Theo hãng tin Anadolu, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội Facebook hôm nay (3/7), ông Munteanu cho biết không thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng Moldova mà không làm tổn hại đến các nguyên tắc của bản thân.

Nhà lãnh đạo này cho hay: "Tôi đã chấp nhận đề nghị làm thủ tướng với trách nhiệm lớn lao và niềm tin vững chắc rằng tôi có thể đóng góp vào việc thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn. Khoảnh khắc tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng các nguyên tắc và niềm tin của mình, tôi đã chọn từ chức".

Việc ông Munteanu từ chức đồng nghĩa với việc toàn bộ chính phủ sụp đổ theo khuôn khổ Hiến pháp Moldova. Động thái diễn ra vài ngày sau khi vụ bê bối MoldATSA dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị, khiến Tổng thống Maia Sanduto cam kết thực hiện "thanh lọc toàn diện". Bê bối nổ ra sau những cáo buộc về việc bổ nhiệm và quản trị tại doanh nghiệp nhà nước này.

Quốc hội Moldova ngày 2/7 đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để xem xét việc quản lý các công ty nhà nước. Ủy ban này sẽ điều tra các thủ tục tuyển dụng những vị trí quản lý cấp cao, thành phần hội đồng quản trị và các trường hợp cá nhân đồng thời giữ chức vụ trong nhiều cơ quan công quyền.

Moldova hiện là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu.