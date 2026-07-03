Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn thông cáo trên mạng xã hội X sáng 3/7 của phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Rezaei viết: “Lời đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc ám sát lãnh tụ tối cao Iran là một lý do chính đáng và thuyết phục để chúng tôi xem xét lại học thuyết hạt nhân, cũng như điều 8 ghi trong Bản ghi nhớ (MoU)”.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim

Được biết, điều 8 của MoU được ký hôm 17/6 quy định Iran cam kết không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ và Iran sẽ thống nhất cơ chế xử lý lượng uranium đã làm giàu hiện có, trong đó phương án tối thiểu là pha loãng ngay tại chỗ dưới sự giám sát của IAEA. Washington và Tehran cũng sẽ tiếp tục thảo luận về hoạt động làm giàu uranium và các nhu cầu hạt nhân dân sự của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng.

Theo báo Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hồi đầu tuần từng đưa ra một số phát biểu tiêu cực nhắm đến lãnh tụ tối cao và nhiều quan chức cấp cao của Iran.

Cụ thể, ông Katz mô tả người Iran là “những thương nhân sành sỏi” đang tìm cách giành được thêm sự nhượng bộ trong các cuộc đàm phán và nhấn mạnh Israel sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Katz cũng tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei “đã bị đánh dấu để tiêu diệt”.