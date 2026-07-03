Theo Al Jazeera, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 2/7 đã lên tiếng bảo vệ quyết định ký thỏa thuận khung với Israel thông qua trung gian là Mỹ, một động thái bị lực lượng Hezbollah phản đối mạnh mẽ.

"Chính phủ đã tham gia đàm phán để đảm bảo Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon. Đây là cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao nhằm tránh đổ máu vô ích. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng một tấc đất nào cho Israel", ông Aoun nhấn mạnh.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Anadolu

Theo nội dung thỏa thuận, Israel và Lebanon đã "đồng ý chấm dứt hoàn toàn xung đột, qua đó giải quyết các nguyên nhân gốc rễ về bất đồng giữa đôi bên". Ngoài ra, thỏa thuận cũng thiết lập quy trình để quân đội Lebanon khôi phục quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, trong khi chờ giải giáp có kiểm chứng đối với các nhóm vũ trang phi nhà nước, đặc biệt là nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Điều này sẽ cho phép quân đội Israel rút dần khỏi lãnh thổ Lebanon.

Tuy vậy, giới quan sát nhận định rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cưỡng ép Hezbollah hạ vũ khí đều có nguy cơ phá vỡ thế cân bằng chính trị vốn rất mong manh tại Lebanon, thậm chí làm bùng phát nội chiến.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 1/7 cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại "vùng an ninh" ở miền nam Lebanon mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian.