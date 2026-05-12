Phát biểu tại Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 11 sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với “vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới”.

Ông đề nghị Đại hội cần xác định rõ Mặt trận phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản hồi ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý: Khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam”.

Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết, không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực lớn trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phản biện xã hội và chăm lo an sinh.

Ông dẫn kết quả hoàn thành xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ với số tiền trên 4.200 tỷ đồng và quyên góp 315 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ nhiều hạn chế như một số phong trào còn hình thức, công tác giám sát, phản biện có nơi chưa hiệu quả. Việc nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là trên không gian mạng, trong các hội nhóm xã hội chưa bắt kịp, chuyển đổi số trong công tác chưa đồng đều.

Lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của Mặt trận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là quán triệt quan điểm “dân là gốc”, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của Mặt trận.

“Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân”, ông nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân theo hướng thực chất, gần dân hơn, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu, hình thức.

Về công tác giám sát, phản biện xã hội, ông nhấn mạnh phải chọn đúng vấn đề người dân bức xúc, phản biện từ sớm, từ xa và “không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận theo hướng thực chất, xây dựng các nền tảng số để người dân có thể phản ánh, kiến nghị mọi lúc, mọi nơi; phát triển “cổng mặt trận số 24/7”, triển khai “tháng nghe dân nói” và bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.