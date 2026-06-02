Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng 325.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức 255.000 đồng/người/phiên trực áp dụng đối với cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

Các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập (đối với trực tại các điểm cấp cứu), trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của Công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế được hưởng mức 185.000 đồng/người/phiên trực.

Mức phụ cấp 70.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại và cao gấp 1,5 lần nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế. Ảnh minh họa.

Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức 700.000 đồng, còn trực vào ngày lễ, ngày Tết sẽ được hưởng mức phụ cấp trực cao gấp 1,8 lần.

Nghị định cũng nêu rõ người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng mức phụ cấp 35.000-160.000 đồng/người/phiên trực tùy theo hạng cơ sở y tế. Ngoài ra, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/phiên trực.

Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

Về phụ cấp phẫu thuật, người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp 100.000-560.000 đồng/người/phẫu thuật tùy theo loại phẫu thuật.

Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng phụ cấp phẫu thuật 60.000-400.000 đồng/người/phẫu thuật. Mức 40.000-240.000 áp dụng cho người giúp việc cho ca mổ.

Về phụ cấp chống dịch, Chính phủ quy định với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch được phân theo 2 nhóm. Trong đó, nhóm 1 mức phụ cấp là 420.000 đồng/ngày/người, nhóm 2 là 280.000 đồng/ngày/người.

Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng/ngày/người và với nhóm C là 210.000 đồng/ngày/người.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định cụ thể chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ.

Cụ thể, mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng/ngày/người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực ngày thường và gấp 1,8 lần vào ngày lễ, ngày Tết.

Ngoài ra, người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực; người trực tiếp giám sát, điều tra, lấy, xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, xác minh dịch bệnh; tham gia chống dịch được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/ngày.

Cộng tác viên, tình nguyện viên được huy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh cũng được hưởng mức bồi dưỡng từ 170.000-280.000 đồng/ngày/người.

Nghị định số 192 đồng thời quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở.

Trong đó, mức hỗ trợ 0,7 lần với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Mức 0,5 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương trình HĐND cùng cấp xác định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ trên.