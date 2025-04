Ảnh: BBC

Theo báo Guardian, Trung tâm Công lý Tự do đại diện cho 5 doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia bị Washington áp thuế đối ứng, ngày 14/4 đã yêu cầu Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ chặn chính sách thuế quan toàn diện do Tổng thống Trump công bố hồi đầu tháng này, với lý do người đứng đầu đất nước đã vượt quá thẩm quyền của mình.

Jeffrey Schwab, cố vấn cấp cao của Trung tâm Công lý tự do tuyên bố: "Không cá nhân nào nên có quyền áp đặt các mức thuế gây ra những hậu quả to lớn như vậy đối với kinh tế toàn cầu. Hiến pháp Mỹ trao quyền thiết lập các mức thuế cho quốc hội, chứ không phải cho tổng thống".

Trung tâm Công lý tự do là nhánh pháp lý của Viện Chính sách Illinois, một nhóm chuyên gia tư vấn về thị trường tự do. Trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong vụ "Janus kiện AFSCME" tại Tòa án tối cao, trong đó họ đã đấu tranh thành công để làm suy yếu quyền thương lượng tập thể của các công đoàn lao động.

Theo tuyên bố của trung tâm, vụ kiện tại Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ do họ khởi xướng, thay mặt cho 5 doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại nghiêm trọng vì chính sách thuế quan của ông Trump. Các doanh nghiệp này gồm một công ty có trụ sở ở New York chuyên nhập khẩu và phân phối rượu vang cũng như rượu mạnh; một doanh nghiệp thương mại điện tử chuyên sản xuất và phân phối đồ câu cá; một công ty chuyên sản xuất ống nhựa ABS ở Mỹ bằng vật liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc); một doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Virginia, chuyên chế tạo các bộ dụng cụ giáo dục điện tử và nhạc cụ; một thương hiệu quần áo đạp xe dành cho phụ nữ tại Vermont.

Đại diện Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng bình luận về vụ việc trên. Chính quyền Trump cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện tương tự tại tòa án liên bang Florida, nơi chủ một doanh nghiệp nhỏ đã đề nghị thẩm phán chặn việc áp thuế nhập khẩu với Trung Quốc.

Ngày 2/4, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế tối thiểu 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, có hiệu lực từ ngày 5/4 . Mức thuế cao hơn - thuế đối ứng từ 11 - 50% áp với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục quốc gia khác, có hiệu lực từ 9/4. Tuy nhiên, chỉ nửa ngày sau khi thuế đối ứng có hiệu lực, Mỹ tạm dừng việc triển khai với hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc. Mức thuế nhập khẩu tối thiểu 10% vẫn tiếp tục áp dụng.