Theo tờ Washington Post, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm 12 tỷ phú, với tổng giá trị tài sản đạt hơn 390,6 tỷ USD tính tới đầu năm nay. Quy mô tài sản của chính quyền hiện tại đã vượt qua nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, vốn từng được coi là giàu có nhất trong lịch sử Mỹ.

"Nhiều thành viên trong chính quyền của Tổng thống Trump là những nhân vật 'ngoại đạo chính trị', nhưng đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực tư nhân và tự hào khi được phục vụ đất nước", phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston cho biết.

Dưới đây là danh sách những tỷ phú thu hút nhiều sự chú ý trong chính quyền Trump:

Tổng thống Mỹ Donald Trump: 5,1 tỷ USD

Khi đắc cử vào Nhà Trắng lần đầu tiên vào năm 2017, tạp chí Forbes ước tính ông Trump sở hữu khối tài sản trị giá 3,5 tỷ USD. Ở thời điểm hiện tại, tài sản của Tổng thống Mỹ đã vượt mốc 5 tỷ USD, với nguồn thu chủ yếu tới từ tiền mã hóa và mạng xã hội.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick: 3,2 tỷ USD

Trước khi trở thành Bộ trưởng Thương mại, ông Lutnick được biết tới với vai trò tổng giám đốc (CEO) của tập đoàn tài chính Cantor Fitzgerald. Trong chiến dịch vận động tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, ông Lutnick đã đóng góp 8,8 triệu USD.

Các nhân vật giàu có trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Washington Post

Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon: 3 tỷ USD

Bà McMahon là vợ của cựu Chủ tịch WWE Vince McMahon và hai người đang ly thân. Kể từ năm 2015, bà McMahon và chồng đã đóng góp hơn 47 triệu USD cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump và đảng Cộng hòa. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, bà McMahon được bổ nhiệm làm lãnh đạo của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff: 2 tỷ USD

Ông Witkoff là nhân vật tâm điểm của Nhà Trắng trong năm nay khi thường xuyên xuất hiện trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Washington. Ông Witkoff là người trực tiếp đàm phán với Nga về cuộc xung đột Ukraine và tham gia dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn Hamas - Israel. Phần lớn tài sản của đặc phái viên Mỹ tới từ một công ty bất động sản gia đình.

Lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Elon Musk: 342 tỷ USD

Dù đã từ chức từ tháng 5 nhưng ông Musk vẫn được coi là một trong số các quan chức nổi bật nhất trong chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đã có những rạn nứt với Tổng thống Trump trong vài tháng gần đây, nhưng quan hệ của cả hai dường như đã được cải thiện.

Đại sứ Mỹ tại Italia và San Marino Tilman Fertitta: 11,3 tỷ USD

Ông Fertitta có lẽ là nhân vật đặc biệt nhất trong danh sách này khi không phải là một doanh nhân hay có liên quan đến chính trị. Ông Fertitta là chủ một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, từng dẫn chương trình cho kênh CNBC và là chủ sở hữu của đội bóng rổ Houston Rockets.