Từ những gia đình vượt qua khó khăn, ổn định sinh kế đến những mái nhà mới nơi vùng cao, hiệu quả chính sách giảm nghèo đang tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách đến đúng người, tạo động lực đổi thay

Những con giống được chăm sóc thành đàn, những nương ngô cho thu hoạch và những ngôi nhà kiên cố thay thế nơi ở tạm bợ đang mang đến hy vọng mới cho nhiều gia đình miền núi. Thành quả từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn khuyến khích đồng bào chủ động lao động, học hỏi và từng bước thoát nghèo.

Tại thôn Trung Thu, xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, gia đình ông Cứ A Páo, người Mông, từng đối mặt nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, thu nhập không ổn định và con nhỏ thường xuyên đau ốm.

Năm 2023, khi địa phương triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân trong thôn thống nhất đề nghị ưu tiên gia đình ông tiếp cận các hình thức hỗ trợ phù hợp.

Được hỗ trợ cây, con giống, tiếp cận tín dụng ưu đãi và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình từng bước phát triển sản xuất. Đến năm 2025, đàn gia súc, gia cầm được gây dựng, nương ngô cho thu hoạch. Cùng với chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, gia đình ông Páo được công nhận thoát nghèo.

Thành quả ấy cho thấy, hỗ trợ đúng nhu cầu là điểm khởi đầu, còn tinh thần chủ động lao động, áp dụng kiến thức và sử dụng nguồn lực hiệu quả là yếu tố quan trọng để cải thiện đời sống lâu dài.

Thành quả từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn khuyến khích đồng bào chủ động lao động, học hỏi và từng bước thoát nghèo.

Tại xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, chương trình hỗ trợ nhà ở cũng mang lại thay đổi thiết thực. Năm 2026, địa phương nghiệm thu, bàn giao bảy căn nhà xây mới cho hộ nghèo, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi hộ từ nguồn vận động được phân bổ.

Nhà ở ổn định giúp người dân giảm bớt nỗi lo sinh hoạt, có thêm điều kiện tập trung sản xuất, học nghề và chăm lo con cái. Tuy nhiên, để thoát nghèo bền vững, hỗ trợ nhà ở cần tiếp tục được kết nối với những giải pháp về việc làm và thu nhập.

Hiểu chính sách, chủ động nắm bắt cơ hội

Những câu chuyện ở Điện Biên, Cao Bằng khẳng định ý nghĩa của việc đưa chính sách đến đúng đối tượng, đồng thời phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong hỗ trợ những gia đình còn khó khăn.

Trong giai đoạn 2026–2035, định hướng giảm nghèo bền vững tiếp tục gắn với phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, tín dụng chính sách và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Mỗi chính sách đều có đối tượng, điều kiện và thủ tục thực hiện cụ thể. Vì vậy, bà con cần chủ động tìm hiểu thông tin tại UBND cấp xã, tổ chức đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị được giao triển khai.

Trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân cần cung cấp thông tin trung thực về thu nhập, tài sản và điều kiện sinh hoạt; tham gia giám sát việc bình xét công khai để chính sách được thực hiện đúng quy định.

Với những gia đình còn khả năng lao động, nên lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, tham gia hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng vốn và vật tư được hỗ trợ đúng mục đích.

Đối với hộ thiếu khả năng lao động, người cao tuổi, người khuyết tật hoặc gia đình gặp rủi ro lớn, chính sách trợ giúp xã hội và sự đồng hành của cộng đồng vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tự lực không có nghĩa phải tự mình vượt qua mọi khó khăn. Sự hỗ trợ đúng lúc của Nhà nước và cộng đồng chính là điều kiện để mỗi người phát huy khả năng của mình.

Khi đồng bào hiểu chính sách, chủ động tiếp cận cơ hội và quyết tâm lao động, những hỗ trợ ban đầu có thể trở thành nền tảng cho cuộc sống ổn định. Mỗi gia đình vươn lên là thêm một câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần xây dựng bản làng ấm no, đoàn kết và phát triển bền vững.