Nhiều địa phương miền núi Đà Nẵng đang đẩy mạnh liên kết sản xuất, mở rộng đầu ra cho nông sản, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Sản vật vùng cao tìm đường xuống phố

Những bó rau rừng, quả bí đỏ, gạo rẫy, sâm dây đang được đưa từ các xã miền núi Đà Nẵng xuống phố, tìm thêm thị trường tiêu thụ.

Tại xã Trà Tập, từ cuối tháng 10/2025, nhóm Trạm nông sản thuộc Trạm Nụ Cười Đà Nẵng tổ chức những chuyến xe vượt hơn 230km đường đèo núi để thu mua nông sản của bà con.

Gạo, rau rừng, bí đỏ, sâm dây được tập kết tại các điểm thu mua, phân loại, cân hàng, thanh toán rồi vận chuyển về thành phố tiêu thụ.

Hiện mô hình có 11 điểm thu mua tại các nóc, làng, hỗ trợ đưa hàng tấn nông sản vùng cao xuống phố. Cách làm này giúp người dân có thêm đầu ra mà không phải tự vận chuyển hàng hóa qua những tuyến đường đèo núi xa xôi.

Gia đình anh Hồ Văn Năm, ở nóc Tak Rang, thôn 2, là một trong những hộ tham gia. Ngoài làm nương rẫy, vợ chồng anh thu hái rau lủi, bí đỏ, sâm dây để bán, kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt và việc học của con, cháu.

Tháng 8/2026, xã Trà Tập còn tổ chức phiên chợ nông sản, dược liệu tại làng săn mây Tắk Pổ. Đồng bào Ca Dong mang đến gạo đỏ, ớt xiêm, khổ qua rừng cùng nhiều sản vật, kết hợp mua bán với du lịch cộng đồng.

Tại xã Trà Vân, măng rừng, bí đỏ, rau rừng được đưa về trung tâm Đà Nẵng và Hội An tiêu thụ thông qua sự kết nối của Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng. Hội Phụ nữ xã tham gia tập hợp nông sản theo đơn đặt hàng, hỗ trợ vận chuyển, phân phối.

Bên cạnh rau, củ, nhiều đặc sản vùng cao như sâm Ngọc Linh, quế Trà My và các loại dược liệu cũng được tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại xã Trà Linh, sâm Ngọc Linh là cây trồng đặc trưng, có giá trị kinh tế cao. Việc đưa sản phẩm xuống trung tâm thành phố giới thiệu giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng.

Từ tháng 7/2026, các chương trình quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức qua nhiều đợt tại khu vực gần chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải). Các gian hàng trưng bày sâm củ cùng nhiều sản phẩm dược liệu, thu hút người dân, du khách tìm hiểu và mua sắm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chế biến từ quế Trà Leng như nước lau sàn, xịt phòng, nhang, nến thơm cũng được giới thiệu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị cây quế.

Người dân và du khách tìm mua các sản vật tại một phiên chợ đặc sản của đồng bào vùng cao ở Đà Nẵng.

Liên kết sản xuất, nâng giá trị đặc sản vùng cao

Không chỉ quảng bá sản phẩm, nhiều hợp tác xã miền núi còn liên kết với người dân từ trồng trọt đến chế biến, tiêu thụ.

Tại xã Bến Hiên, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Mà Cooih liên kết với đồng bào Cơ Tu phát triển cây ớt A Riêu, trong đó sản phẩm muối ớt A Riêu đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Địa phương hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối đầu ra, góp phần phát triển cây trồng bản địa thành sản phẩm hàng hóa.

Khu vực Mà Cooih có hơn 150 hộ trồng ớt trên diện tích khoảng 20ha, sản lượng ước đạt hơn 10 tấn/năm. Thu nhập từ trồng ớt của các hộ dao động khoảng 20-50 triệu đồng/năm, tùy diện tích và năng suất.

Gia đình chị Arất Thị Ý trồng khoảng 3.000 cây ớt A Riêu. Không chỉ tự sản xuất, chị còn thu mua ớt của bà con để chế biến, đóng gói, đưa đi tiêu thụ tại trung tâm Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số địa phương khác.

"Các sản phẩm như ớt ngâm muối, ngâm măng chua, ớt bột tẩm gia vị có giá bán từ 50.000-200.000 đồng/hũ, tùy loại. Một số hộ trồng ớt diện tích lớn, nếu trúng mùa thì có thể thu về gần 100 triệu đồng mỗi năm", chị Ý chia sẻ.

Với cây quế Trà My, các hợp tác xã cũng phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ bán nguyên liệu thô.

Tại xã Trà Vân, Hợp tác xã Quế và Dược liệu Trà Vân liên kết hơn 50 hộ dân với khoảng 70ha quế. Ông Võ Đình Hổ, Giám đốc hợp tác xã, cho biết đơn vị đang mở rộng liên kết, hướng dẫn người dân chăm sóc, sơ chế nguyên liệu và phát triển vùng trồng theo hướng hữu cơ.

Ở xã Trà My, Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc cũng liên kết với 76 hộ dân, phát triển vùng nguyên liệu hơn 150ha. Đơn vị này đầu tư nhà xưởng, thiết bị chế biến và phát triển gần 20 dòng sản phẩm, trong đó tinh dầu quế đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Việc phát triển sản phẩm chế biến giúp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cây quế.

Tại xã Trà Leng, Hợp tác xã Nông nghiệp Quế sinh thái Trà Leng phát triển hơn 20 sản phẩm từ quế, đồng thời hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và phát triển vùng nguyên liệu.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, địa phương tiếp tục xác định quế là cây trồng chủ lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nhằm giảm chi phí vận chuyển, tạo thuận lợi cho sản xuất và tiêu thụ.

Xã cũng định hướng phát triển vùng chuyên canh, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, chế biến sâu; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường.

Để mở rộng đầu ra cho nông sản vùng cao, Đà Nẵng chú trọng kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối. Trong Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030, ban hành tại Quyết định số 204/QĐ-UBND, thành phố tập trung quảng bá sản phẩm OCOP, sâm Ngọc Linh, dược liệu và các đặc sản miền núi.

Việc mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào vùng cao nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.