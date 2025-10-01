Những thông tin đầu tiên về cuộc thi “Sinh viên an ninh mạng 2025” vừa được chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA, chia sẻ.

Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, trong tuần cuối tháng 9/2025, tổ ra đề cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”, được tập hợp từ các công ty công nghệ như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập đã có sự thống nhất cao trong triển khai công tác chuẩn bị nội dung cho cuộc thi.

Với hơn 30 chuyên gia, những người rất có kinh nghiệm, nhiều năm đồng hành cùng các cuộc thi an ninh mạng trong nước và quốc tế, các thành viên của tổ ra đề đủ sức tạo ra những thách thức khó nhưng hay cho cuộc thi.

“Đặc biệt, có nhiều cựu sinh viên, những người đã từng đoạt giải cao qua các cuộc thi trước đây đã nhiệt tình quay trở lại, đồng hành với cuộc thi năm nay. Tinh thần chung của chúng tôi là: "Khơi nguồn cảm hứng – Chắp cánh tài năng". Hy vọng rằng, với vai trò là những người đi trước, chúng tôi sẽ tạo ra sân chơi trí tuệ, truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên an ninh mạng tiếp theo - những chuyên gia kế cận của Việt Nam trong thời gian tới”, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn chia sẻ.

Tham gia các cuộc thi theo hình thức Jeopardy và Attack-Defense, sinh viên an toàn, an ninh mạng sẽ được rèn luyện các kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Theo quy chế của cuộc thi “Sinh viên an ninh mạng 2025”, đối tượng tham gia cuộc thi này là sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các trường đại học, cao đẳng và Học viện (gọi tắt là các trường) của Việt Nam và một số trường của các nước trên thế giới. Sinh viên tham gia theo đội, với mỗi đội không quá 4 thành viên.

Gồm 2 vòng thi Sơ khảo và Chung khảo dự kiến được tổ chức lần lượt vào trung tuần tháng 10 và giữa tháng 11, cuộc thi có nội dung là thi kiến thức và kỹ năng về an ninh mạng với chủ đề “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Trong đó, vòng Sơ khảo không giới hạn số lượng đội dự thi của tất cả các trường, dự kiến diễn ra trong 8 giờ của ngày 18/10. Ở vòng này, các đội thi thực hành trực tuyến về an ninh mạng. Các trường sẽ bố trí phòng thi online tại trường mình, quản lý các đội dự thi và kết nối trực tiếp hình ảnh các thí sinh dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference.

Đề thi vòng chung khảo được xây dựng theo hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề - Jeopardy, gồm: Pwnable - Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode...; Reverse engineering - Tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm; Web - Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web; Crypto/ACM - Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...); Forensic - Điều tra số.

Vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” dự kiến được tổ chức ngày 15/11, với 2 bảng thi. Mỗi trường có không quá 2 đội dự thi Chung khảo (mỗi bảng không quá 1 đội); các đội không ghi điểm ở vòng Sơ khảo không được thi Chung khảo.

Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo (mỗi trường 1 đội), sẽ thi tấn công – phòng thủ trực tiếp (attack-defense). Các đội sẽ tấn công và bảo vệ vào Trung tâm dữ liệu giả lập.

Bảng B gồm các đội đại diện cho các trường, mỗi trường 1 đội có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo, nhưng không thuộc đội thi bảng A. Các đội sẽ thi Jeopardy với nội dung về Web, Pwnable, Revers, Crypto, Forensic, IoT, Blockchain và AI.

Về hình thức thi, với bảng A, các đội Việt Nam thi tập trung ở Hà Nội, còn các đội nước ngoài thi online từ xa. Trong khi đó, tất cả các đội bảng B đều thi online từ xa. Các đội thi online sẽ kết nối trực tiếp hình ảnh của các thí sinh dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống video conference.

Lễ trao giải thưởng cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” sẽ được tổ chức cùng ngày thi, ngay sau khi kết thúc vòng Chung khảo.

Đặc biệt, kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield…; thành viên của các đội Việt Nam đoạt giải cao sẽ được NCA giới thiệu vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.

Trước đó, liên tiếp trong 17 năm, VNISA đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia an toàn, an ninh mạng chất lượng cao để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.