Chung tay xây dựng đội ngũ nhân lực an toàn thông tin xuất sắc

Ngày 19/10, tại Hà Nội và TPHCM, dưới sự bảo trợ của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA đã chủ trì tổ chức vòng chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024’, với sự tham gia của 83 đội, trong đó có 56 đội sinh viên Việt Nam và 27 đội sinh viên 9 nước ASEAN khác, chia thành 2 bảng A và B.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng mong rằng cuộc thi sẽ ngày càng thu hút được nhiều sinh viên ASEAN tham gia, là cơ hội để các bạn trẻ trau dồi thêm trình độ nghề nghiệp. Ảnh: M.Sơn

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cho các đội thi tại Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, khẳng định góp phần phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam là một định hướng quan trọng của Hiệp hội, và cuộc thi ‘Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN’ hàng năm là hoạt động cụ thể hóa định hướng này.

Từ góc độ của đơn vị đã đồng hành cùng cuộc thi qua 17 mùa giải, đại diện Viettel, Phó Giám đốc Viettel Cyber Security Lê Quang Hà nhận xét cuộc thi đã ngày càng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, đến nay đã thực sự là một sân chơi bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực an toàn thông tin không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024'. Ảnh: M.Sơn

Là người từng tham gia cuộc thi, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) Trần Quang Hưng chia sẻ cảm xúc tự hào khi Việt Nam nhiều lần được nhắc tên tại Tuần lễ an toàn thông tin mạng khu vực diễn ra ở Singapore vừa qua, vì Việt Nam nằm trong nhóm nước dẫn đầu về chỉ số an ninh mạng toàn cầu – GCI và có đội ngũ nhân lực an toàn, an ninh mạng xuất sắc, không thua kém bất cứ nước nào trong khu vực ASEAN.

“Có những thành tích này, Bộ TT&TT đánh giá cao và rất cảm ơn VNISA, các doanh nghiệp an toàn thông tin đã luôn đồng hành, chung tay đào tạo một lực lượng kỹ sư, chuyên gia an toàn thông tin mạng xuất sắc, từ đó bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng”, ông Trần Quang Hưng đánh giá.

6 đội quốc tế có giải cuộc thi lần thứ 17

Theo Phó Chủ tịch VNISA Khổng Huy Hùng, trong lần thứ 17 được tổ chức và lần thứ 6 mở rộng cho tất cả sinh viên ASEAN tham gia, cuộc thi đã có số lượng đội và thí sinh kỷ lục. Vòng sơ khảo ghi nhận sự góp mặt của 248 đội và gần 1.000 sinh viên đến từ 63 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của 10 nước ASEAN.

Một nét mới của cuộc thi là tổ chức thi chung khảo với 2 bảng để tạo thêm cơ hội cho sinh viên trau dồi các kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin. Ảnh: T.H

Có cùng thời gian thi từ 8h30 đến 16h30 ngày 19/10, song 2 bảng có nội dung thi khác nhau, trong đó 20 đội bảng A thi tấn công - phòng thủ trực tiếp, còn 63 đội bảng B thi vượt thử thách theo chủ đề - Jeopardy.

Tại sự kiện tổng kết diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TPHCM vào chiều 19/10, Ban tổ chức đã trao 15 giải thưởng Bảng A gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích; 24 giải thưởng bảng B, với 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng và Thiếu tướng Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự trao giải Nhất bảng A cho đội KMA.0range đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã. Ảnh: M.Sơn

Cụ thể, ở bảng A, giải Nhất đã được trao cho đội KMA.0range của Học viện Kỹ thuật Mật mã. KMA.Akatsuki đến từ Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã TPHCM và meowcats của Đại học Quốc gia Singapore là 2 đội sinh viên giành giải Nhì. Các đội SSH1141 (Đại học Bách khoa Hà Nội), Hanni Fanclub (Đại học Bách khoa TPHCM) và PTIT.Celebi (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cùng giành giải Ba ở bảng thi này.

Với bảng B, đội giải Nhất là UIT.Efficiency đến từ Đại học CNTT TPHCM; 3 đội giành giải Nhì gồm PwnlyFans (Đại học Bách khoa TPHCM), KMA.404_Not_Found (Học viện Kỹ thuật Mật mã) và KMA.COAT (Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã TPHCM).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Bách khoa Hà Nội là 2 trường có đội thi giành giải Ba ở bảng A của cuộc thi 'Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024'. Ảnh: M.Sơn

Đáng chú ý, vòng chung khảo năm nay ghi nhận có 6 đội sinh viên của các nước ASEAN khác giành giải thưởng. Cụ thể, ngoài giải Nhì bảng A của đội meowcats đến từ Đại học Quốc gia Singapore, còn có đội ‘Gajah Siber’ (ITB – Indonesia) đạt giải Ba bảng B và 4 đội HCS (ITS - Indonesia), ‘EICARSTANDARDANTIVIRUS’ (Đại học Quốc gia Singapore), ‘True flag is the flag we find along the journey’ (IPB – Indonesia), Hamnoinoi (RPCA - Thái Lan) cùng đạt giải Khuyến khích bảng B.