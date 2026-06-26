Ngày 26/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hận (24 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 20/6, Hận điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP Cần Thơ về tỉnh Vĩnh Long. Khi đến đoạn qua ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, xe do Hận cầm lái đã tông vào phía sau xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy do anh Nguyễn Hữu T. (22 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) điều khiển, chở chị Hồ Ngọc A.V. (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ). Cú va chạm khiến chị V. tử vong tại chỗ, anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hận để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.