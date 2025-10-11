Như VietNamNet đưa tin, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Qua xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông giữa con của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (là em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi) với xe tải do Trung trực tiếp điều khiển làm cháu Trân tử vong.

Bộ Công an và VKSND tối cao sau đó đã cùng vào cuộc xác minh.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND tối cao cho rằng, tài xế Trung có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 260 BLHS.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 26/6, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với tài xế Trung để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã chính thức thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Hiền cùng các luật sư.

Cụ thể, trong quá trình xác minh thông tin tố giác, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi công văn đến Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa nhận được phản hồi hay kết quả từ đơn vị này.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thông báo với bà Hiền và các luật sư về quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Lý do được đưa ra là thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng các tài liệu thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Vì vậy, vào ngày 29/9 vừa qua, Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc.

Quyết định này được thực hiện theo Điểm B, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, nhằm mục đích có thêm thời gian để chờ đợi kết quả cung cấp tài liệu từ đơn vị liên quan.