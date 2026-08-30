Lựa chọn day dứt

Gần 3 năm qua, ông Trần Quốc Tiến (45 tuổi, quê ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) đã phải vay mượn, đóng cửa tiệm tóc để có tiền chữa trị cho vợ - bà Lê Thị Thúy Liên mắc ung thư. Người chồng luôn cảm thấy tiếc nuối: Giá như ngày trước vợ chồng ông có một khoản dự phòng có lẽ đã không phải bất lực trước những lựa chọn điều trị.

Đầu năm 2024, bà Liên (44 tuổi) bất ngờ sờ thấy một khối u ở vùng ngực. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho thấy bà mắc ung thư vú gần giai đoạn 3, thuộc thể ác tính mạnh.

Hai vợ chồng làm nghề cắt tóc, thu nhập bấp bênh, nuôi hai con đang tuổi đi học. Khi bác sĩ tư vấn phương án điều trị bằng thuốc miễn dịch với chi phí hơn 1 tỷ đồng, ông Tiến biết gia đình không thể xoay xở nổi.

Cuối cùng, vợ chồng lựa chọn phác đồ có chi phí thấp hơn, khoảng 300-400 triệu đồng (sau khi trừ bảo hiểm y tế). Gia đình cũng không có sẵn khoản tiền đó mà phải đi vay người thân, bạn bè.

Hai vợ chồng ông Tiến - bà Liên. Ảnh: NVCC.

Bà Liên được truyền hóa chất trước, sau đó mới tiến hành phẫu thuật lấy khối u vú. Tuy nhiên, cơ thể bệnh nhân không đáp ứng thuốc, tế bào ác tính vẫn phát triển.

Khi bệnh của bà Liên không thuyên giảm như kỳ vọng, bác sĩ tư vấn phương án điều trị khác với chi phí 50-60 triệu đồng mỗi lần. “Một tháng, tôi chỉ ráng lo được 15-20 triệu, chứ 50-60 triệu thì không chạy nổi. Bởi vậy, chúng tôi đành tiếp tục theo phác đồ cũ”, ông Tiến nhớ lại.

Ông hiểu đó không phải là phương án tốt nhất cho vợ. Nhưng với một người thợ cắt tóc, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai con, người đàn ông này thở dài vì không còn nhiều lựa chọn.

Sau hơn 2 năm điều trị, bệnh của bà Liên tiếp tục tiến triển, di căn sang hạch cổ, xương đòn rồi vào não. Khi tình trạng của bà nặng hơn cũng là lúc gia đình cạn kiệt khả năng tài chính.

Tiếc nuối khi bỏ qua dự phòng bệnh tật

Gần 3 năm qua, cuộc sống của gia đình ông Tiến gần như đảo lộn. Tiệm tóc đóng cửa. Hai vợ chồng gửi con ở quê để lên TPHCM tìm cơ hội chữa bệnh.

Ông Tiến luôn tự mình đưa vợ đi viện, tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho bà. Ông ngày càng càng thương vợ nên cố gắng hơn mỗi ngày, chỉ mong vợ bớt đau.

Thời gian vợ bắt đầu điều trị ung thư, ông chính là người cắt mái tóc dài của bà. “Lúc cạo tóc cho vợ, tôi nghĩ mái tóc có thể mọc lại. Nhưng bây giờ, bệnh tật khiến vợ tôi suy kiệt, không thể tự đứng lên”, người đàn ông này tâm sự.

Trong những ngày cùng vợ chữa bệnh, điều khiến ông Tiến day dứt là cảm giác bất lực khi ngay từ đầu, ông không thể lựa chọn cho vợ phương án điều trị tốt nhất.

Video người đàn ông cạo tóc cho vợ trước khi điều trị ung thư. Nguồn NVCC.

Ông từng nghĩ đến việc bán căn nhà nhỏ 30m2 để có thêm tiền chữa bệnh cho vợ và trả nợ. Nhưng nếu bán, gia đình 5 người sẽ không còn chỗ ở. Bệnh hiểm nghèo không chỉ lấy đi sức khỏe của một người mà có thể kéo cả gia đình vào vòng xoáy nợ nần.

Nhiều lần, hai vợ chồng ông Tiến thở dài, nếu ngày còn trẻ cố gắng làm lụng tiết kiệm thêm khoản dự phòng, việc điều trị của bà Liên đã có hướng rẽ khác.

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