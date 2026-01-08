Một người nộp thuế ở TPHCM cho biết, tháng 6/2022 chủ sở hữu nhà ký hợp đồng cho thuê nhà 5 năm với một doanh nghiệp.

Cuối năm 2022, doanh nghiệp này tạm ngưng hoạt động và tiến hành thủ tục giải thể. Đến ngày 12/7/2023, việc giải thể của doanh nghiệp hoàn tất, chủ sở hữu nhà cho thuê mới thực hiện đăng ký và được cấp mã số thuế. Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của năm 2023 chủ nhà đã khai và đóng đầy đủ.

“Vậy tiền thuế cho thuê nhà một số tháng của năm 2022, chủ nhà phải đóng thuế như thế nào?”, người nộp thuế hỏi Bộ Tài chính.

Chủ nhà phải kê khai và nộp thuế từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê nhà theo quy định. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời trường hợp trên, Thuế cơ sở 13 TPHCM cho biết, căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, trong đó có Luật Quản lý thuế số 38/2019 của Quốc hội, Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư số 100/2021 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, chủ sở hữu nhà phát sinh hoạt động kinh doanh cho thuê nhà từ tháng 6/2022, phải kê khai và nộp thuế từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê nhà theo quy định.

Người nộp thuế kê khai thuế bằng cách nộp tờ khai điện tử thông qua cổng thông tin https://dichvucong.gdt.gov.vn hoặc https://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Thuế cơ sở 13 TPHCM lưu ý người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, từ năm 2026, ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh đều được nâng lên 500 triệu đồng (gấp 5 lần so với mức 100 triệu đồng hiện tại).

Như vậy, đối với người cho thuê nhà, bất động sản từ năm 2026 nếu doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, nhưng vẫn phải kê khai thuế đầy đủ theo quy định.