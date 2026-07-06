Món trứng xốt cà chua giá gần 2 triệu đồng. Ảnh: Fast Technology

Quán ăn Jinlong Dabianlu tại Thượng Hải (Trung Quốc) thu hút chú ý trên mạng xã hội sau khi bán món trứng xốt cà chua với giá lên tới 520 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng).

Đây là một trong những món ăn phổ biến và giá cả phải chăng nhất trong mọi gia đình với những nguyên liệu thông dụng là cà chua và trứng.

Mức giá tại quán Jinlong Dabianlu cao gấp hàng chục lần so với món trứng xốt cà chua tại các nhà hàng thông thường, theo SCMP.

Được biết, điểm khác biệt lớn nhất của món ăn nằm ở nguyên liệu. Thay vì sử dụng trứng gà hoặc trứng vịt như thông thường, đầu bếp tại Jinlong Dabianlu dùng một quả trứng đà điểu Emu có kích thước lớn với lớp vỏ màu xanh đậm. Theo chia sẻ của đầu bếp, vỏ trứng dày đến mức phải dùng búa nhỏ mới có thể đập vỡ.

Không chỉ vậy, trước khi nấu, thay vì đập trứng vào bát, đầu bếp lại đập trực tiếp vào một chiếc ly thường dùng để uống rượu vang.

Trứng đà điểu và cà chua nguồn gốc Hà Lan dùng để nấu món ăn. Ảnh: QQ

Cà chua được tuyển chọn thuộc giống cà chua cao cấp nổi tiếng nhờ độ mọng nước có nguồn gốc từ Hà Lan.

Dù sử dụng nguyên liệu khác biệt, cách chế biến món ăn vẫn tương tự công thức truyền thống.

Một blogger có tài khoản là Wangning nhận xét món ăn có kết cấu mềm mịn và hương vị khá dễ chịu.

Đầu bếp cho biết nhà hàng chỉ bán 1 suất mỗi ngày. Chi phí nguyên liệu vào khoảng 200 nhân dân tệ (775.000 đồng), trong đó riêng quả trứng đà điểu Emu nhập khẩu từ Đức đã có giá khoảng 150 nhân dân tệ (hơn 580.000 đồng).

Theo đại diện nhà hàng, món ăn chủ yếu phục vụ những khách đặt trước. "Đây là món dành cho khách đặt trước, vì vậy mức giá không thể so sánh với một đĩa trứng xốt cà chua thông thường", đầu bếp chia sẻ.

Vụ việc lan truyền thu hút nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng mức giá gần 2 triệu đồng cho một món ăn bình dân là khó chấp nhận.

"Tôi cứ tưởng giá chỉ là 52 nhân dân tệ, mà mức đó thôi cũng đã đắt rồi"; "Nhìn chẳng khác gì món mẹ tôi nấu ở nhà"... là những bình luận người dùng mạng để lại.

Cũng có không ít ý kiến bảo vệ nhà hàng. Theo họ, mức giá đã được công khai minh bạch, khách hàng hoàn toàn tự nguyện lựa chọn nên không có gì đáng chỉ trích.