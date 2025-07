Năm 2025, Học viện Chính trị Công an Nhân dân là ngôi trường công an có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với gần 8.000 em, chiếm khoảng hơn 1/3 số lượng thí sinh dự thi vào các trường công an năm nay.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho hay, trong những năm trước, đây cũng là ngôi trường công an có số lượng thí sinh dự thi đông nhất.

Với chỉ tiêu 100 học viên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng (khoảng 10 chỉ tiêu), như vậy tỷ lệ chọi vào Học viện năm nay là 1 “chọi” hơn 80.

Thí sinh tham dự bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025. Ảnh: Thúy Nga

Xét cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam, số lượng thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an vào Học viện bằng mã bài thi CA4 (gồm các môn Ngữ Văn, Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh và Địa lý) chiếm tỷ lệ áp đảo với khoảng trên 7.800 thí sinh.

Do số lượng thí sinh dự thi đông, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã tổ chức 10 điểm thi tại cả khu vực phía Bắc và phía Nam. Trong đó, 5 điểm thi phía Bắc dành cho thí sinh từ Huế trở ra được tổ chức tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Sóc Sơn (Hà Nội).

5 điểm thi khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào được bố trí tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Long Bình (TPHCM).

Năm 2025 cũng là năm số thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đông kỷ lục với khoảng 23.000 em. So với năm ngoái, số thí sinh năm nay nhiều hơn khoảng 5.000. Trong khi đó, 8 trường công an chỉ tuyển khoảng 2.350 học viên. Học viện An ninh Nhân dân tuyển nhiều nhất với 540 học viên, tiếp đến là Học viện Cảnh sát Nhân dân với 530 học viên.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an diễn ra vào ngày 6/7. Điểm thi này sẽ được kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ngoài ra, khối trường này còn tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an.