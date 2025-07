Đây là năm thứ 4 Bộ Công an tổ chức kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển vào các trường, học viện công an nhân dân. Năm nay, kỳ thi có gần 23.000 thí sinh tham gia, tăng khoảng 5.000 thí sinh so với năm ngoái.

Tại điểm thi Học viện An ninh Nhân dân chiều ngày 5/7, các thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi. Sáng mai (ngày 6/7), các thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá trong thời gian 180 phút với hình thức thi viết.

Thí sinh được hướng dẫn vào phòng thi. Ảnh: Thúy Nga

Yêu thích ngành công an, Bùi Hoàng Dương (cựu học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) quyết định lựa chọn ngành Nghiệp vụ an ninh tại Học viện An ninh Nhân dân. Ngoài nguyện vọng này, để chắc chắn hơn, Dương dự định sẽ đăng ký thêm vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Từ vài tháng trước, nam sinh đã tham gia sơ tuyển tại địa phương, đồng thời chủ động lên kế hoạch ôn luyện cho bài thi đánh giá của Bộ Công an.

“Quãng thời gian vừa qua em phải ôn tập khá căng thẳng, khi cùng lúc ôn luyện cho hai kỳ thi khác nhau. Để cân bằng việc này, em thường cố gắng học ngay trên lớp, về nhà tổng hợp lại kiến thức cần nhớ. Buổi tối, em dành thời gian ôn thi đánh giá năng lực của Bộ Công an”, Dương nói.

Lựa chọn mã bài thi CA4 bao gồm Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, nam sinh đặt mục tiêu khoảng 80/100 điểm cho bài thi này để có thể trúng tuyển vào ngành học mơ ước.

Thí sinh xem số báo danh tại phòng thi. Ảnh: Thúy Nga

Đến từ Hải Phòng, Phạm Xuân Hiếu (cựu học sinh Trường THPT An Dương) được cả 3 người thân cùng đưa tới địa điểm thi để cổ vũ. Có ước mơ trở thành công an từ thời tiểu học, đầu năm lớp 12, Hiếu bắt đầu “lên dây cót” tập trung ôn cho hai kỳ thi quan trọng là tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Để làm quen với cấu trúc bài thi và không bỡ ngỡ trong quá trình làm bài, Hiếu cũng đăng ký tham gia một khóa học online, đồng thời tự luyện đề thêm tại nhà. Mã đề thi nam sinh lựa chọn là CA2, bao gồm Toán, Văn, Anh, Sử, Hóa.

"Vì kỳ thi tốt nghiệp THPT em làm chưa được như kỳ vọng, vì thế em dồn quyết tâm làm tốt bài thi lần này", Hiếu nói.

Thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế. Ảnh: Thúy Nga

Theo kế hoạch, sáng 6/7, các thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá trong thời gian 180 phút. Thí sinh chọn một trong 4 mã bài thi để dự thi theo thế mạnh của mình, gồm CA1, CA2, CA3 và CA4 với ba phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn.

Các năm trước, thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 mã bài thi là CA1 và CA2. Cục Đào tạo cho biết, những điều chỉnh trong cấu trúc đề thi đánh giá năm 2025 nhằm phù hợp với lứa thí sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an là 2.350. Các trường sẽ tuyển theo 3 phương thức, gồm Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.