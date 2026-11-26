Từ chăn nuôi dê, phát triển kinh tế rừng đến liên kết sản xuất, những mô hình phù hợp điều kiện miền núi đang truyền cảm hứng để người dân chủ động học hỏi, lựa chọn hướng làm ăn hiệu quả và từng bước nâng cao thu nhập.

Khơi dậy ý chí làm kinh tế từ lợi thế quê hương

Những đàn dê phát triển từ vài con giống ban đầu, những diện tích rừng sản xuất được chăm sóc bài bản cho thấy cơ hội vươn lên có thể bắt đầu từ chính điều kiện sẵn có của mỗi gia đình. Điều quan trọng là người dân dám thay đổi cách nghĩ, biết tích lũy nguồn lực và lựa chọn mô hình phù hợp với khả năng của mình.

Tại thôn Suối Cái, xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn, anh Vi Văn Tự, sinh năm 1996, lựa chọn chăn nuôi dê thương phẩm.

Năm 2020, anh bắt đầu với tám con dê. Từng bước tích lũy kinh nghiệm chăm sóc, nhân đàn và tổ chức tiêu thụ, đến năm 2026, quy mô đàn dê phát triển lên khoảng 50 con.

Theo thông tin được công bố, mô hình mang lại thu nhập khoảng 80–100 triệu đồng mỗi năm. Với người thanh niên miền núi, đây là kết quả của quá trình kiên trì, không nóng vội mở rộng khi chưa đủ điều kiện.

Những đàn dê phát triển từ vài con giống ban đầu, những diện tích rừng sản xuất được chăm sóc bài bản cho thấy cơ hội vươn lên có thể bắt đầu từ chính điều kiện sẵn có của mỗi gia đình.

Cũng tại xã Quan Sơn, anh Nguyễn Văn Tính, sinh năm 2003, lựa chọn kết hợp trồng rừng và chăn nuôi.

Sau thời gian làm việc tại doanh nghiệp để tích lũy vốn, anh trở về đầu tư khoảng 30ha rừng sản xuất và chăn nuôi tám con ngựa.

Một đợt bán sản lượng rừng mang lại khoản thu khoảng 400–500 triệu đồng. Đây là nguồn thu theo vụ khai thác, không phải lợi nhuận thường niên.

Hai mô hình khác nhau nhưng cùng cho thấy ý nghĩa của việc chuẩn bị nguồn lực, lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp và kiên trì thực hiện kế hoạch.

Điều đáng khuyến khích không chỉ là kết quả kinh tế của từng hộ mà còn ở tinh thần chủ động tìm hướng phát triển trên quê hương.

Học kinh nghiệm, không sản xuất theo phong trào

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, lựa chọn sinh kế phải xuất phát từ điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước, khả năng lao động và nhu cầu thị trường.

Một loại cây trồng có hiệu quả tại địa phương này chưa chắc phù hợp với nơi khác. Vật nuôi phát triển tốt ở vùng có nguồn thức ăn dồi dào có thể gặp nhiều khó khăn nếu điều kiện chăm sóc không đáp ứng.

Tại xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, tháng 11/2026, đoàn công tác xã Ia Tơi tham quan các mô hình trồng cà phê, chanh dây theo nhóm hộ và nuôi cá tầm tại địa phương.

Trong đó, nhóm hộ do ông Đinh Văn Nhân làm trưởng nhóm là một trong những địa điểm trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Hoạt động tham quan thực tế giúp người dân và cán bộ cơ sở tìm hiểu phương thức tổ chức, kỹ thuật canh tác và những điều kiện cần thiết trước khi lựa chọn mô hình áp dụng.

Tuy nhiên, không nên sao chép máy móc. Trước khi đầu tư, bà con cần tìm hiểu quy trình kỹ thuật, chi phí sản xuất, thời gian thu hoạch, khả năng tiêu thụ và những rủi ro do thời tiết, dịch bệnh, biến động giá.

Với chăn nuôi, cần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và tuân thủ quy định thú y.

Với trồng rừng, người dân cần thực hiện đúng quy định về sử dụng đất, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và khai thác lâm sản.

Nếu có nhu cầu tiếp cận vốn ưu đãi, bà con nên tìm hiểu điều kiện chương trình, khả năng trả nợ và sử dụng vốn đúng mục đích.

Chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể cần tiếp tục phát hiện, giới thiệu mô hình phù hợp, tổ chức tham quan học tập và hướng dẫn bà con tiếp cận dịch vụ kỹ thuật, thông tin thị trường.

Những hộ làm kinh tế hiệu quả cũng có thể tham gia chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cộng đồng cùng tiến bộ.

Từ mô hình chăn nuôi của anh Vi Văn Tự đến kinh tế rừng của anh Nguyễn Văn Tính, mỗi câu chuyện đều gửi gắm thông điệp: không ngại khó, nhưng phải biết tính toán; dám đổi mới, nhưng cần dựa trên kiến thức. Khi lựa chọn đúng sinh kế và kiên trì lao động, người dân miền núi có thể tạo dựng cuộc sống ngày càng ổn định.