Một năm sau cơn đột quỵ của chồng, bà Phạm Thị Hường (46 tuổi, trú tại Gia Lâm - Hà Nội) vẫn nhớ như in buổi sáng định mệnh ngày 9/7/2025 khiến cuộc sống của gia đình bà hoàn toàn thay đổi.

"Chỉ qua một ngày, chồng tôi từ một người khỏe mạnh như trở thành một đứa trẻ, không nhớ gì, không nói được gì", bà nghẹn ngào kể lại biến cố.

Những dấu hiệu bị bỏ qua

Trước khi đột quỵ, ông Thủy là chủ một xưởng cơ khí. Theo lời vợ, ông có lối sống thiếu lành mạnh như thường xuyên tụ tập rượu bia sau giờ làm, ít vận động, hay tắm khuya và có thói quen hút thuốc lào cả sáng sớm lẫn đêm khuya.

Nhiều năm liền, ông bị tăng huyết áp và mỡ máu, từng được bác sĩ kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, khi thấy huyết áp giảm còn khoảng 130 mmHg, người đàn ông này tự ý ngừng thuốc.

"Chồng tôi nghĩ mình khỏe rồi nên bỏ thuốc. Vợ con khuyên mãi cũng không nghe", bà Hường nhớ lại.

Không lâu sau, ông Thủy bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như tê bì nửa người phải, đau buốt chân phải. Gia đình nhiều lần giục, nhưng đến cuối tháng 6/2025, ông mới đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khám.

Hai vợ chồng ông Thủy và bà Hường. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ phát hiện nam bệnh nhân có bất thường thần kinh, kê thuốc điều trị trong một tháng và hẹn tái khám. Thế nhưng, ông mang thuốc về rồi để một góc, không uống.

10 ngày sau, vào sáng sớm 9/7/2025, ông Thủy bị đột quỵ.

Ông được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng thực vật, không biết gì. Sau nhiều ngày điều trị, ông tỉnh lại nhưng mất gần như toàn bộ trí nhớ, không nhận thức được xung quanh và chỉ có thể phát âm duy nhất một từ: "tao".

"Bác sĩ nói đây là tình trạng thường gặp ở người đột quỵ nặng. Với gia đình, đó là cú sốc rất lớn. Chồng từng điều hành công việc, giao tiếp rộng bỗng trở thành một người hoàn toàn khác", bà Hường kể.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, gia đình tiếp tục đưa ông Thủy đến Sơn Tây rồi Nam Định để châm cứu, phục hồi chức năng.

Từ bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu

Với bà Hường, biến cố sức khỏe của người đàn ông trụ cột trong nhà chẳng khác nào một "cơn bão" cuốn phăng mọi thứ họ gây dựng.

Ông Thủy đang nỗ lực cùng vợ tập phục hồi chức năng sau biến cố đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Để có tiền chữa bệnh và toàn tâm chăm sóc chồng, bà Hường quyết định nghỉ dạy yoga sau hơn 14 năm gắn bó, thanh lý toàn bộ máy móc, xưởng cơ khí và bán cả ngôi nhà là thành quả của hai vợ chồng sau nhiều năm làm lụng.

"Máy móc mua tiền tỷ nhưng khi bán chỉ như sắt vụn. Nhà cửa là mồ hôi nỗ lực của cả vợ chồng - xót lắm, nhưng còn người là còn tất cả. Tôi mua căn nhà nhỏ hơn để ổn định cuộc sống gia đình", người vợ nghẹn ngào.

Suốt hơn một năm qua, bà gần như ở bên chồng 24/24 giờ, từ xoa bóp, massage, tập vận động, luyện nói đến chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Bà Hường duy trì cho chồng chế độ ăn nhạt, ít dầu mỡ để kiểm soát huyết áp, mỡ máu và giúp ông vượt qua tâm lý chán nản.

"Người bị tai biến rất dễ bỏ cuộc vì họ mệt mỏi và mất niềm tin. Từ khi bị tai biến, chồng tôi không có bạn bè, không được giao tiếp như trước. Tôi luôn ở bên cạnh, động viên để chồng thoải mái tâm lý và kiên trì tập luyện", nữ giáo viên yoga chia sẻ.

Với mong muốn giúp chồng sớm lấy lại khả năng giao tiếp, bà Hường tự nghĩ ra cách dạy nói bằng âm nhạc. Thay vì mở karaoke, bà hát trực tiếp để chồng nhìn khẩu hình miệng rồi hát theo. Từng từ được lặp đi lặp lại mỗi ngày, giúp ông Thủy dần phát âm được nhiều từ và giao tiếp bằng những câu đơn giản.

Sau hơn 1 năm biến cố, từ chỗ chỉ nằm yên đến nay ông Thủy đã tự đi, kéo máy tạ tay, gọi được "Vợ ơi" và một số từ đơn giản.

Ngoài việc tập luyện tại nhà, bà còn đưa chồng đi châm cứu, tái khám định kỳ. Theo bà Hường, "thời gian vàng" sau đột quỵ là giai đoạn quyết định khả năng phục hồi của người bệnh. Nhờ kiên trì tập luyện cho chồng ngay từ sớm, bà cảm thấy yên tâm và tin chồng sẽ bình phục tốt trong tương lai gần.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, người mắc tăng huyết áp phải uống thuốc đều đặn hằng ngày, không tự ý ngừng thuốc dù huyết áp đã ổn định. Bên cạnh đó, người bệnh cần tái khám định kỳ để được điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống như hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh và tăng cường vận động. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ - tình trạng cấp cứu có thể dẫn đến tàn phế hoặc tử vong. Việc dùng thuốc đúng chỉ định giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.

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