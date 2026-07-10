Đột quỵ lúc 4h sáng ở tuổi 43

Bà Đ.T.T.L (43 tuổi, TPHCM) đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TPHCM). Cách đây nửa năm, bà bị đột quỵ khi đang ngủ. Sau cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, bà được chuyển qua nhiều bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Những ngày đầu, người phụ nữ này phải thở máy, nuôi ăn qua ống, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người thân trong mọi sinh hoạt. Sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe của bà L. dần ổn định. Gia đình hy vọng bà sẽ dần tập đi trở lại. Thế nhưng, một trở ngại mới lại xuất hiện.

Khớp háng của bà L. ngày càng đau, cứng và gần như không thể cử động. Bệnh nhân không thể đứng lên, không thể co duỗi chân, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người hỗ trợ.

Gia đình tiếp tục đưa bà L. đi khám ở nhiều nơi với hy vọng tìm ra nguyên nhân.

Bác sĩ chia sẻ với mẹ của bà L. về quá trình điều trị. Ảnh: BSCC.

Chứng khóa cứng khớp

Khi bà L. đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp ngày 28/5, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân khiến bệnh nhân không thể đi lại do di chứng đột quỵ và tình trạng hình thành xương bất thường quanh khớp háng. Khối vôi hóa phát triển bao bọc gần như toàn bộ vùng khớp, khiến khớp háng bị "khóa cứng".

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng khoa Ngoại Chỉnh hình, đánh giá, đây là ca bệnh phức tạp bởi người bệnh vừa trải qua đột quỵ nặng lại có khối cốt hóa nằm sát nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Sau hai tuần, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bà L. Khi mở vùng khớp háng của người bệnh, ê-kíp ghi nhận khối vôi hóa rất cứng, có kích thước tương đương hai quả cam lớn, bao quanh từ cổ xương đùi đến ổ cối khung chậu và gần như biến khớp háng thành một khối xương liền.

Bác sĩ chỉ tổn thương của bệnh nhân. Ảnh:BSCC.

Để giải phóng khớp, các bác sĩ không thể lấy nguyên khối mà phải đục tách từng mảnh nhỏ, vừa loại bỏ tổ chức vôi hóa vừa bảo tồn tối đa mạch máu, thần kinh và phần mềm xung quanh. Bệnh nhân được giải phóng khớp háng, mở ra cơ hội tập phục hồi chức năng lấy lại khả năng vận động.

Theo bác sĩ Nhiệm, cốt hóa lạc chỗ là biến chứng có thể gặp ở người bệnh nằm lâu sau đột quỵ hoặc chấn thương sọ não. Nếu không được phát hiện sớm, khối xương bất thường sẽ phát triển quanh khớp, gây co cứng, mất chức năng vận động.

Hiện nay, đột quỵ não để lại nhiều di chứng nặng nề như: Rối loạn vận động, liệt nửa người, liệt tay chân, tê bì các chi, tổn thương dây thần kinh gây méo miệng, liệt mặt, khó nuốt, suy giảm nhận thức, khó khăn trong tự chủ các sinh hoạt hằng ngày, ảnh hưởng đến một số vấn đề về tâm lý như trầm cảm, hay cáu giận, không điều chỉnh được cảm xúc.

Phục hồi chức năng đóng góp vai trò quan trọng nhất vào quá trình hồi phục của người bệnh, tập càng sớm và đúng kỹ thuật thì khả năng hồi phục càng cao. Việc tập vận động đúng cách không chỉ cải thiện khả năng đi lại mà còn góp phần phòng ngừa co rút khớp và cốt hóa lạc chỗ - biến chứng có thể khiến mọi nỗ lực phục hồi trước đó bị cản trở.

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