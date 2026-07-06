Đột quỵ trước giờ trực

Ngày 20/6, bác sĩ Đ.V.E (51 tuổi, làm việc tại Cà Mau) đang chuẩn bị đi làm như thường lệ thì bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ. Người thân đưa ông đến một bệnh viện tại Cà Mau rồi chuyển lên Cần Thơ để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Khi đó, nam bác sĩ này đã hôn mê sâu với thang điểm Glasgow (GCS) chỉ còn 6 điểm.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy người bệnh bị xuất huyết não rất nhiều, máu tràn vào các não thất. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm với nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh cao nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ cấp cứu cho ông E. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng nguy kịch của ông E, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa gồm cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch não, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực để chạy đua với thời gian. Sau khi hội chẩn khẩn, các bác sĩ xác định nguyên nhân là vỡ túi phình mạch máu não. Người bệnh được can thiệp nội mạch để xử trí túi phình, đồng thời đặt dẫn lưu não thất nhằm giải áp.

'Quả bom' chờ nổ

Theo Tiến sĩ Trần Chí Cường - Giám đốc chuyên môn tại bệnh viện ông E. nằm điều trị, đây là ca bệnh đặc biệt nặng, đòi hỏi sự phối hợp liên tục của nhiều chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị. Sau can thiệp, cuộc chiến giành sự sống cho ông E. vẫn tiếp tục tại phòng hồi sức tích cực.

Các chỉ số sinh tồn và diễn biến thần kinh của bệnh nhân được theo dõi sát từng giờ để kịp thời xử trí mọi biến chứng có thể xảy ra.

Sau nhiều ngày, ông E đã có những chuyển biến khả quan. Bệnh nhân tỉnh táo, nhận biết được người xung quanh, thực hiện được các y lệnh của bác sĩ và đã được rút ống nội khí quản.

Kết quả chụp kiểm tra sau 10 ngày cho thấy lượng máu xuất huyết đã giảm rõ rệt, túi phình sau can thiệp không còn chảy máu. Theo các bác sĩ, nếu không được can thiệp kịp thời, khả năng tử vong ở trường hợp này là rất cao.

Phình mạch máu não được ví như quả bom nổ chậm. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ Cường thông tin phình mạch máu não là tình trạng một đoạn mạch máu trong não xuất hiện các điểm phồng to như quả bóng chứa đầy máu, gây áp lực lên các dây thần kinh hoặc mô não, thường xảy ra khi thành mạch máu bị yếu.

Vì thành mạch quá mỏng nên bất cứ thời điểm nào cũng có thể bị vỡ, lúc này máu sẽ tràn vào khoang ở xung quanh não. Phình mạch máu não chiếm khoảng 3-5% dân số, tức là cứ 100 người thì có 3-5 người bị. Tuy nhiên, hầu hết túi phình động mạch não không vỡ, không có triệu chứng. Chỉ khoảng 0,25% người mang túi phình động mạch não sẽ vỡ. Phình mạch máu được xem như "bom" trong não.

Người bệnh thường xuất hiện cơn đau đầu dữ dội đột ngột, được mô tả là "cơn đau đầu tồi tệ nhất trong đời", kèm theo buồn nôn, rối loạn ý thức, yếu liệt hoặc hôn mê. Tiến sĩ Cường cảnh báo, khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ và can thiệp thần kinh.

Với bệnh lý vỡ túi phình mạch não, mỗi phút chậm trễ đều có thể làm giảm cơ hội sống và tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề. Một bác sĩ nay trở thành bệnh nhân cũng là lời nhắc nhở rằng trước bệnh tật, không ai là ngoại lệ và việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể quyết định sự sống còn.

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