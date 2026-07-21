Ngày 21/7, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho bệnh nhân N.T.H (84 tuổi, sống tại Hà Nội), huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg, nhịp tim đập loạn nhịp 130-140 l/p, phải duy trì sự sống bằng 3 loại thuốc vận mạch liều cao nhất.

Trong chuyến về quê ở Hưng Yên trước đó, bà H. đột ngột lên cơn khó thở dữ dội, tím tái và gục ngã. Bà được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình rồi chuyển tuyến lên Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E trong tình trạng sốc tim sâu, suy hô hấp nặng và phù phổi cấp.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn cho biết, bà H. vào viện trong tình trạng huyết động sụp đổ hoàn toàn.

Kết quả siêu âm và chụp chiếu chỉ ra bệnh cảnh phức tạp: Chiếc van hai lá sinh học mà bệnh nhân được thay từ 14 năm trước đã thoái hóa, vôi hóa hoàn toàn, gây hẹp hở van mức độ rất nặng khiến dòng máu ứ trệ tại phổi gây phù phổi cấp. Bệnh nhân đồng thời xuất hiện một tổn thương tắc nghẽn cấp tính tại nhánh động mạch vành mũ, tính mạng chỉ còn tính bằng phút.

Bác sĩ đã đưa ra phương án không mổ hở, sử dụng chiến lược can thiệp ít xâm lấn, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Giành lại sự sống từ "tử thần"

Ngay khi bà H. nhập viện trong tình trạng sốc tim, huyết động rất nguy kịch, các bác sĩ ưu tiên xử lý nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được can thiệp đặt stent phủ thuốc tại động mạch vành bị tắc để khôi phục dòng máu nuôi tim.

Sau đó, bà H. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Khi sức khỏe dần cải thiện, bà mới đủ điều kiện bước vào giai đoạn điều trị quyết định.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhân tỉnh dần. Ảnh: BVCC.

Giai đoạn 2: Sau một tuần hồi sức, các bác sĩ tiến hành thay van hai lá cho người bệnh qua đường ống thông theo kỹ thuật van trong van (TMViVR).

Chỉ sau thời gian ngắn, cụ bà 84 tuổi thoát sốc tim, hết phù phổi, chức năng hô hấp cải thiện và hồi phục tốt.

Theo TS Nguyên, thành công của ca bệnh nhờ điều trị hai giai đoạn hợp lý: cứu người bệnh qua cơn nguy kịch trước, sau đó mới xử lý triệt để bệnh lý van tim. Đây cũng là cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân cao tuổi không còn khả năng phẫu thuật mổ hở.

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