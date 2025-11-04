MS 2025.298

Ở cái tuổi lẽ ra được cắp sách đến trường, nô đùa cùng bạn bè, hai bé Nguyễn Đoàn Gia Hân (9 tuổi) và Nguyễn Đoàn An Nhiên (4 tuổi), con của chị Đoàn Thị Thu Hằng (SN 1994, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) lại chỉ biết nằm im lặng trên giường, thân hình gầy guộc vì bệnh tật. Trong căn nhà nhỏ lợp tôn cũ kỹ, không khí lúc nào cũng nặng nề bởi tiếng thở khò khè và những tiếng khóc yếu ớt.

Hai bé gái con của vợ chồng chị Hằng đều nằm một chỗ do bệnh tật hành hạ. Ảnh: Sỹ Thông

Ngồi bên hai con, chị Hằng nghẹn ngào: “Chín năm qua, tôi chưa một lần được nghe các con gọi tiếng ‘mẹ’... chỉ mong con không đau nữa thôi”.

Bé Gia Hân, con gái đầu lòng của chị chào đời khi chưa đủ tháng, bị suy hô hấp nặng. Khi mới 9 tháng tuổi, vợ chồng chị Hằng nhận tin sét đánh: con bị bại não do thiếu oxy. Suốt 5 năm ròng rã, họ vay mượn khắp nơi để đưa con đi ghép tế bào gốc, châm cứu, tập vật lý trị liệu… nhưng kết quả vẫn không khả quan.

Với hy vọng đứa con thứ hai sẽ là niềm an ủi, chị Hằng sinh bé Nguyễn Đoàn An Nhiên. Thế nhưng, bất hạnh lại ập đến. Mới 2 tháng tuổi, Nhiên đã có dấu hiệu bất thường, tay chân cứng đờ. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến trái tim người mẹ như vỡ vụn: con mắc bệnh Phenyl-ceton niệu kinh điển, đây là căn bệnh hiếm gặp, không thể chữa trị.

31 tuổi, chị Hằng trải qua nhiều cú sốc khi lần lượt chứng kiến các con đổ bệnh. Ảnh: Sỹ Thông

Đến nay, dù Gia Hân đã 9 tuổi, còn An Nhiên 4 tuổi, cả hai vẫn chỉ như những đứa trẻ sơ sinh: không thể ngồi, không nói, không cười. Gia Hân nằm co quắp, đôi tay teo tóp; An Nhiên khá hơn chút ít, nhưng cũng chỉ biết khóc khi đói. Vì xương hàm không phát triển, thức ăn mỗi ngày chỉ là cháo xay thật nhuyễn.

Từ ngày sinh con đầu lòng, chị Hằng phải ở nhà chăm con. Toàn bộ gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người chồng là anh Nguyễn Hữu Thắng (SN 1994) – làm đủ nghề từ chạy xe ôm, giao hàng đến phụ hồ, thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chừng ấy không đủ chi phí thuốc men, bỉm sữa và sinh hoạt cho cả gia đình.

Người mẹ trẻ ôm tập hồ sơ khám bệnh của hai con và thấm nỗi bất lực. Ảnh: Sỹ Thông

Nhưng bi kịch lại nối tiếp bi kịch. Anh Thắng vốn bị viêm phế quản mãn tính, phải dùng thuốc trợ thở thường xuyên, sức khỏe ngày càng yếu. Mẹ vợ anh là bà Lê Thị Lan (65 tuổi), dù tuổi cao vẫn cố đi phụ hồ, tước vỏ keo kiếm thêm thu nhập, không may vài tháng trước bị ngã gãy xương sườn, mất hẳn khả năng lao động.

Từ đó, vợ chồng anh Thắng phải đưa hai con về ở cùng nhà ngoại để tiện chăm sóc. Năm con người trong căn nhà nhỏ sống lay lắt qua ngày. Tài sản chẳng còn gì đáng giá, trong khi số nợ điều trị hơn 300 triệu đồng vẫn chồng chất.

Mẹ đẻ của chị Hằng cũng gặp nạn gãy xương sườn nên mất khả năng lao động. Ảnh: Sỹ Thông

“Mỗi lần đưa con đi bệnh viện, vợ chồng tôi lại phải vay mượn. Giờ chỉ mong con đỡ đau, sống được ngày nào hay ngày đó...”, chị Hằng xót xa nói.

Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, cho biết: “Gia đình chị Hằng thuộc diện hộ nghèo, có hai con mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Đoàn Thị Thu Hằng (mẹ của 2 bé Gia Hân và An Nhiên): thôn Thanh Sơn, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0888763643 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.298 (bé Nguyễn Đoàn Gia Hân và Nguyễn Đoàn An Nhiên) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081