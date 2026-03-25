Trưa 25/3, một taxi công nghệ chở khách nữ đang chạy trên quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Đại Bình, phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bị ô tô 7 chỗ vượt lên chặn lại. Người đàn ông xuống khỏi ô tô 7 chỗ, cầm cây sắt đập phá taxi. Sự việc khiến tài xế taxi và người phụ nữ trên xe hoảng loạn.

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.X

Chiếc taxi bị vỡ kính. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, vài phút sau, Công an phường B’Lao đến hiện trường, khống chế người đàn ông.

Theo cơ quan công an, người đập phá taxi là Lê Hoàng Th. (22 tuổi, tạm trú tại phường B’Lao). Trưa cùng ngày, Th. và vợ là chị N.T.T.M. đã cãi vã. Thấy vợ đi taxi về nhà mẹ ruột, Th. liền lấy ô tô cá nhân rượt theo.

Công an đang tạm giữ Th. để điều tra, làm rõ sự việc.

Lực lượng công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: N.X