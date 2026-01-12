XEM CLIP: (Nguồn: Người dân cung cấp)

Sáng 12/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh L.Đ.C (trú tại phường Trường Vinh) về việc ô tô của gia đình anh đỗ trước nhà bị người lạ đập phá, gây hư hỏng.

"Chúng tôi đang xác minh, truy tìm đối tượng đập phá ô tô. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn cá nhân", lãnh đạo Công an phường Trường Vinh thông tin.

Hình ảnh người lạ đập phá ô tô của gia đình anh C. Ảnh: Cắt từ clip

Theo trình báo của anh C., gần 6h cùng ngày, một người lạ đã tiếp cận chiếc ô tô của anh đỗ trước nhà tại đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Vinh).

Đối tượng cầm ô, mặc áo mưa, đội mũ, che kín mặt, dùng vật cứng đập phá ô tô của anh C., khiến đèn xe, kính chắn gió và một số bộ phận ngoại thất bị hư hỏng nặng.

Phát hiện sự việc, anh C. đã kiểm tra hiện trường, ghi nhận thiệt hại và làm đơn trình báo gửi Công an phường Trường Vinh.

Anh C. cho hay, anh thuê căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu để mở cửa hàng thuốc thú y. Từ trước đến nay, anh không có mâu thuẫn với ai. “Đêm trước xảy ra sự việc, cạnh nhà tôi thuê có hộ kinh doanh karaoke gây ồn ào nên tôi sang nhờ họ giảm tiếng ồn”, anh C. nói thêm.

Sau sự việc, anh C. đưa xe tới hãng sửa chữa và được báo thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.