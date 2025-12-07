MS 2025.331

Nhiều ngày qua, anh Lê Quang Huy (SN 1977, ở thôn Nam Hưng, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) nằm bất động tại Viện Bỏng Quốc gia, toàn thân quấn băng, phải mở khí quản và lọc máu liên tục.

Biến cố xảy ra vào tối 14/11 khi anh Huy vô tình va vào chai xăng, tàn thuốc rơi khiến lửa bùng lên thiêu cháy toàn thân. Hàng xóm vội đưa anh đi cấp cứu, nhưng vết bỏng quá nặng, anh Huy được chuyển thẳng từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình lên Viện Bỏng Quốc gia.

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ - người trực tiếp điều trị - cho biết, bệnh nhân Lê Quang Huy nhập viện trong tình trạng bỏng hô hấp nặng, bỏng lan từ đầu, mặt và ngực xuống đùi với 27% diện tích cơ thể, trong đó 15% bỏng sâu. Bệnh nhân đã trải qua ca phẫu thuật ghép da và đang điều trị biến chứng nhiễm khuẩn nặng, có nguy cơ phải lọc máy, chi phí điều trị rất lớn.

Từ khi nhập viện, chi phí phát sinh vượt ngoài khả năng của gia đình: hơn 30 triệu đồng viện phí, 50 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục và khoảng 10 triệu đồng chi phí sinh hoạt hằng ngày. Hiện gia đình anh đã phải vay hơn 50 triệu đồng.

Chị Đặng Thị Hiền (SN 1983, vợ anh Huy) nghẹn ngào kể, từ nhỏ anh Huy đã không may mắn như chúng bạn cùng trang lứa. Lên 7 tuổi, anh đã mang căn bệnh gù vẹo cột sống. Mặc dù gia đình đã đưa anh đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

“Gia đình nghèo, không đủ điều kiện thuốc men, anh chỉ biết sống chung với những cơn đau, thân hình ngày càng gù hơn. Bệnh này chưa qua, bệnh khác lại ập đến: anh bị thiếu máu, men gan cao dẫn đến xơ gan, rồi xuất huyết dạ dày nặng trong vài năm trở lại đây. Năm 2024, anh phải nhập viện 8 lần, mỗi lần anh nhập viện tôi lại phải vay mượn khắp anh em, họ hàng”, chị Hiền chia sẻ.

Chồng bỏng nặng nguy kịch, con trai mắc bệnh di truyền phải điều trị với chi phí lớn khiến chị Hiền kiệt quệ

Thương vợ và các con, lúc còn khoẻ, anh Huy cố gắng mở một tiệm sửa đồng hồ nho nhỏ tại nhà với hy vọng giúp vợ con đỡ vất vả phần nào. Nào ngờ, tai nạn bỏng bất ngờ xảy đến với anh, một lần nữa đẩy gia đình nghèo trở nên kiệt quệ.

Sau nhiều lần nhập viện điều trị, hiện gia đình vẫn còn khoản nợ 250 triệu đồng vay từ ngân hàng và họ hàng chưa trả kịp.

Tất cả gánh nặng dồn lên vai, chị Hiền thở dài đầy mệt mỏi: “Chẳng biết bao giờ chúng tôi mới trả hết nợ đây… Cứ mỗi lần nghĩ đến khoản nợ, rồi bệnh tật của anh điều trị lúc nào mới khỏi, trong khi tiền đã cạn sạch tim tôi như nghẹt thở”.

Trước đây, chị Hiền làm công nhân may, lương chỉ vỏn vẹn 7-8 triệu đồng/tháng. Ngoài lo cho anh Huy, mỗi tháng, chị phải dành 5 triệu đồng để tiêm thuốc sinh học cho con trai thứ hai là cháu Lê Minh Tân (SN 2005), mắc bệnh viêm cột sống dính khớp di truyền.

Từ lúc anh Huy gặp nạn, chị Hiền không đi làm được. Cậu con trai lớn của chị - Lê Mạnh Khương Duy (SN 2003) hiện vừa học vừa làm thêm để phụ mẹ lo viện phí và thuốc men cho bố và em. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho chồng, cho con ngày một tăng thêm. Trong cảnh túng quẫn, chị Hiền bất lực oà khóc vì không biết bấu víu vào đâu.

Do anh Huy bị bỏng nặng nên quá trình điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém

Tai ương chồng chất suốt nhiều năm khiến gia đình anh Huy rơi vào cảnh kiệt quệ. Hiện anh trong giai đoạn nguy kịch, rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thể tiếp tục điều trị, vượt qua thời điểm hiểm nghèo này. Mọi tấm lòng sẻ chia lúc này sẽ là nguồn sống quý giá đối với anh Huy và gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ anh Lê Quang Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.331 (anh Lê Quang Huy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Đặng Thị Hiền (vợ anh Huy): Thôn Nam Hưng, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0844556556.